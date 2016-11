Sponsored Story

Sie kommen! Modrige und unverwundbare Zombies mit perfekter Muskulatur stehen im November in der Wootbox »Undead« auf dem Programm.

Halloween ist vorbei und Ihr habt Euch bestimmt schon seit einiger Zeit vor jeglicher Bedrohung in Sicherheit gefühlt. Vielleicht beginnt Ihr bereits damit, von der Nordmanntanne zu träumen, unter die der Weihnachtsmann seine Geschenke legen wird…. So ein Unsinn! Die Untoten steigen aus ihren Gräbern, um in der Wootbox »Undead" von November ihr Unwesen zu treiben.

Der Inhalt der Wootbox im Überblick

Kochhandschuh Zombie exklusiv Wootbox im Wert von 10 Euro

Offizielles und exklusives T-Shirt Luke Cage im Wert von Wert 20 Euro

Funko Pop! The Walking Dead im Wert von Wert 15 Euro

Flaschenverschluss Zombie exklusiv Wootbox im Wert von Wert 8 Euro

Pin Wootbox im Wert von Wert 3 Euro

Wer diese Wootbox erhalten möchte, kann sie noch auf www.wootbox.de bestellen. Wenn Ihr lieber die Stormtroopers als die Streuner mögt, könnt Ihr ab sofort die Wootbox von Dezember mit 100 % Star Wars Inhalt bestellen.