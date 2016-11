Wootbox - Unboxing der Geekbox zum Thema »Undead«

Donnerstag, 17. November 2016 um 10:11

Wir zeigen, was in der neuesten Wootbox zum Thema »Undead« steckt. Im Unboxung-Video erklärt Sebastian das Konzept der monatlchen Geekbox, er packt die Überraschungs-Items der November-Box aus und er zwängt sich in ein viel zu kleines T-Shirt. Denn er hat sich die falsche Box gegriffen und nicht die für ihn gedachte Männer-M, sondern die sehr viel engere Frauen-M als Größe erwischt. Das stört ihn aber nicht.



Die Wootbox erscheint jeden Monat, stets zu einem bestimmten Thema, und enthält Überraschungen für Fans von Kino, TV, Spielen oder Comics. Sie kann mit flexibler Laufzeit bestellt werden und kommt ab 23,99 Euro inklusive Versand nach Hause.



Alle Infos zur Wootbox gibt es hier!