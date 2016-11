Der Entwickler Went2PLay bereitet derzeit eine Demo für die inoffizielle Special Edition des Adventures Indiana Jones and the Fate of Atlantis vor. Der Release dürfte innerhalb der nächsten Tage erfolgen.

Von Andre Linken |

Eine Demo der Special Edition von Indiana Jones and the Fate of Atlantis steht kurz vor dem Release.

Bereits seit vielen Monaten arbeitet das Team von Went2Play an einer inoffiziellen Special Edition des Adventure-Klassikers Indiana Jones and the Fate of Atlantis. In Kürze gibt es endlich eine Gelegenheit zum Probespielen.

Wie die Entwickler auf der offiziellen Facebook-Seite des Spiels bekannt gegeben haben, steht der Release einer Demo kurz bevor. Demnach laufen derzeit die letzten Vorbereitungen für die benötigten Download-Links. Ein konkreter Veröffentlichungstermin steht noch nicht fest.

Es sind allerdings schon erste Details zum Inhalt der Demo bekannt. Demnach dürfen die Spieler insgesamt sieben Räume abklappern und dort mehrere Rätsel lösen.

Was sagt Disney zum Adventure?

Um das Spiel bedenkenlos veröffentlichen zu können, hatte Went2Play bereits Anfang dieses Jahres eine Online-Petition gestartet. Damit sollten die Verantwortlichen bei Disney dazu bewogen werden, entweder die entsprechenden Rechte zu übertragen oder zumindest allgemein dem Projekt ihren Segen zu geben. Disney selbst hat sich bisher noch nicht offiziell zu dem Projekt geäußert.