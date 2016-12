Heute Nacht werden die »Oscars der Videospielbranche« vergeben und wir sehen Gameplay zu neuen Spielen wie Mass Effect: Andromeda und Zelda: Breath of the Wild. Aber wann geht es genau los und wer ist nominiert?

Von Stefan Köhler |

Es ist soweit, am 01. Dezember werden die Game Awards 2016 in Los Angeles vergeben. Wir stellen alles Wissenswerte zu den »Oscars der Videospielbranche« kompakt in einem Artikel zusammen und verweisen auf die verfügbaren Livestreams.

Wann beginnen die Game Awards 2016?

Wegen der Zeitverschiebung zur Westküste der USA startet die Show in Deutschland erst am frühen Morgen des 02. Dezembers, ab 03:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit geht es los. Die Award-Vergabe findet im Microsoft Theater in Los Angeles statt.

Gastgeber und Produzent des Events ist wie immer Geoff Keighley, es handelt sich um die derzeit größte und relevanteste Awardshow der Branche.

Wie kann ich das Event verfolgen?

Es gibt mehrere Livestreams, sogar in VR für Besitzer eines Virtual-Reality-Headsets. Der Link zu Twitch findet sich hier, oberhalb haben wir den YouTube-Kanal eingebettet. Auch via Xbox Live, PlayStation und Steam lässt sich das Event verfolgen, in Schriftform bieten Twitter und Facebook Liveticker.

Rahmenprogramm und Trailer

Die Game Awards werden auch 2016 nicht nur zur Auszeichnung der Spiele des Jahres benutzt, auch kommende Titel werden gezeigt. Keighley hatte bereits im Vorfeld versprochen, dass man aus No Man's Sky gelernt hat, und statt Hype-Trailern mehr auf Gameplay setzen möchte.

Gezeigt werden definitiv, aber nicht ausschließlich:

Zelda: Breath of the Wild

Mass Effect: Andromeda

Prey

Lawbreakers

The Walking Dead: Season 3

Ein neues Projekt von Yacht Club (Shovel Knight)

Assassin' Creed Movie

Für musikalische Abwechslung werden Run the Jewels und Mick Gordon sorgen. Letzterer hat eine Live-Performance des Doom-Soundtracks angekündigt.

Jury und Vergabe-Regeln

Eine internationale Jury stimmt über die meisten Kategorien ab, aus Deutschland haben die Kollegen von Spieletipps mitentschieden. In E-Sport-Kategorien haben entsprechende Plattformen wie ESL, MLG und ESPN bei der Auswahl der Nominierungen geholfen.

Alle aufgestellten Spiele müssen vor dem 24. November 2016 offiziell veröffentlicht worden sein, dafür sind Spiele nach dem 24. November 2015 dabei. Das ist der Grund, warum beispielsweise das 2015 veröffentlichte Rainbow Six: Siege auftaucht, Final Fantasy 15 aus dem Jahr 2016 aber nicht nominierten werden konnte.

Kategorien und Nominierungen

INDUSTRY ICON AWARD

Hideo Kojima

GAME OF THE YEAR

DOOM

INSIDE

Overwatch

Uncharted 4: A Thief's End

Titanfall 2

BEST STUDIO/GAME DIRECTION

Blizzard

DICE

id Software

Naughty Dog

Respawn

BEST NARRATIVE

Firewatch

Uncharted 4: A Thief's End

INSIDE

Mafia III

Oxenfree

BEST ART DIRECTION

Abzu

Firewatch

INSIDE

Overwatch

Uncharted 4: A Thief's End

BEST MUSIC/SOUND DESIGN

Battlefield 1

Doom

Inside

Rez Infinite

Thumper

BEST PERFORMANCE

Alex Hernandez as Lincoln Clay, Mafia III

Cissy Jones as Delilah, Firewatch

Emily Rose as Elena, Uncharted 4: A Thief's End

Nolan North as Nathan Drake, Uncharted 4: A Thief's End

Rich Summer as Henry, Firewatch

Troy Baker as Sam Drake, Uncharted 4: A Thief's End

GAMES FOR IMPACT AWARD

1979 Revolution

Block'hood

Orwell

Sea Hero Quest

That Dragon, Cancer

BEST INDEPENDENT GAME

Firewatch

Hyper Light Drifter

Inside

Stardew Valley

The Witness

BEST MOBILE/HANDHELD GAME

Clash Royale

Fire Emblem Fates

Monster Hunter Generations

Pokemon Go

Severed

BEST VR GAME

Batman: Arkham VR

EVE Valkyrie

Job Simulator

Rez Infinite

Thumper

BEST ACTION GAME

Battlefield 1

Doom

Gears of War 4

Overwatch

Titanfall 2

BEST ACTION/ADVENTURE GAME

Dishonored 2

Hitman

Hyper Light Drifter

Ratchet & Clank

Uncharted 4: A Thief's End

BEST ROLE-PLAYING GAME

Dark Souls 3

Deus Ex: Mankind Divided

The Witcher 3: Blood and Wine

World of Warcraft: Legion

Xenoblade Chronicles X

BEST FIGHTING GAME

Killer Instinct Season 3

King of Fighters XIV

Pokken Tournament

Street Fighter V

BEST FAMILY GAME

Dragon Quest Builders

Lego Star Wars: The Force Awakens

Pokemon Go

Ratchet & Clank

Skylanders: Imaginators

BEST STRATEGY GAME

Civilization VI

Fire Emblem Fates

The Banner Saga 2

Total War: Warhammer

XCOM 2

BEST SPORTS/RACING GAME

FIFA 17

Forza Horizon 3

MLB The Show 16

NBA 2K17

Pro Evolution Soccer 2017

BEST MULTIPLAYER GAME

Battlefield 1

Gears of War 4

Overcooked

Overwatch

Rainbow Six Siege

Titanfall 2

BEST ESPORTS PLAYER - Presented by HP OMEN

Faker [Lee Sang-hyeok] SK Telecom T1, League of Legends

Coldzera [Marcelo David] SK Gaming, Counter-Strike: Global Offensive

Byun-Hyun Woo Starcraft 2

Infiltration [Lee Seon-woo] Team Razer, Street Fighter V

Hungrybox [Juan Debiedma] Team Liquid, Super Smash Bros.

BEST ESPORTS TEAM

SK Telecom T1 Game: League of Legends

Wings Gaming Game: DOTA2

SK Gaming

ROX Tigers Game: League of Legends

Cloud 9

BEST ESPORTS GAME

Counter-Strike: Global Offensive

DOTA2

League of Legends

Overwatch

Street Fighter V

TRENDING GAMER - Presented by Intel

AngryJoeShow

Boogie2988

Danny O'Dwyer

JackSepticEye

Lirik

BEST FAN CREATION

Brutal Doom 64

Enderal: The Shards of Order

MOST ANTICIPATED GAME