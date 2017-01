GTA 5 und Euro Truck Simulator 2 konnten bei den Steam-Awards 2016 abräumen.

Das neue Jahr hat gerade erst begonnen, da gibt es bereits die ersten Auszeichnungen - die Steam Awards.

In den vergangenen Tagen haben die Steam-Benutzer kräftig abgestimmt, um die Sieger in mehreren, teilweise recht abgedrehten Kategorien zu ermitteln. Mittlerweile sind die Stimmen gezählt, die Gewinner stehen fest.

Das Open-World-Actionspiel Grand Theft Auto 5 sowie der Euro Truck Simulator 2 sind dabei die einzigen Titel, die gleich zwei Auszeichnungen abräumen konnten - und zwar in den Kategorien »Whoooaaaaaaa, dude!« sowie »Game Within a Game«. Hier die Übersicht:

Villain Most In Need Of A Hug: Portal 2

I Thought This Game Was Cool Before It Won An Award: Euro Truck Simulator 2

Test Of Time: The Elder Scrolls 5: Skyrim

Just Five More Minutes: Counter-Strike: Global Offensive

Game Within A Game: Grand Theft Auto 5

I'm Not Crying, There's Something In My Eye: Telltale's The Walking Dead

Best Use Of A Farm Animal: Goat Simulator

Boom Boom: Doom

Sit Back And Relax: Euro Truck Simulator 2