Drunk or Dead - In diesem kuriosen VR-Shooter muss man mit Zombies & Alkohol klarkommen

Zombies und Alkohol sind eigentlich keine gute Kombination. In Drunk or Dead allerdings schon: Wer bei der Abwehr von Zombies in der örtlichen Kneipe reichlich Tequilla trinkt, bekommt mehr Punkte - erschwert sich aber auch das Zielen.

Von Tobias Ritter |