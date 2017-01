Nach dem Erwerb von White Wolf vor über einem Jahr kündigt Paradox Interactive nun ein erstes Videospiel seines neuen Tochterunternehmens an: Zusammen mit Cyanide und Focus entwickelt der Rollenspiel-Verlag Werewolf: The Apocalypse.

Von Tobias Ritter |

Werewolf: The Apocalypse wird von Cyanide Studios entwickelt. Weitere Details zum World-of-Darkness-Spiel sollen im Februar folgen.

Als Paradox Interactive 2015 den Pen-&-Paper-Rollenspiel- und Romanverlag White Wolf mit sämtlichen seiner Marken und Assets von CCP Games aufkaufte, fragten sich viele Fans, welche Videospiele aus dieser neuen Verbindung wohl hervorgehen würden.

Etwas über ein Jahr später gibt es nun die Antwort: Werewolf: The Apocalypse soll es sein. Paradox Interactive ist darin aber nicht direkt involviert.

Verantwortliches Entwicklerstudio ist vielmehr Cyanide, das Spielern durch Blood Bowl und Styx: Master of Shadows bekannt sein dürfte. Als Publisher springt Focus Home Interactive ein.

In Werewolf: The Apocalypse übernehmen die Spieler die Rolle eines Garou. Dabei handelt es sich um einen Werwolf-Krieger, der gegen die urbane Zivilisation und ihre Zerstörung der Umwelt ankämpft. Natürlicher Feind der Garou sind jedoch die Wyrm, eine übernatürliche Kraft, die der Apokalypse entgegen strebt.

Werewolf: The Apocalypse soll für PC und Konsolen erscheinen. Es ist das erste Videospiel im Universum von World of Darkness seit Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2004 erschienen ist.

Weitere Details sind noch nicht bekannt, sollen aber Anfang Februar 2017 auf einem Focus-Event folgen. Wer mehr über die Story-Hintergründe der Rollenspiel-Vorlage erfahren möchte, wird im inoffiziellen White-Wolf-Wiki fündig.

Auch interessant: Paradox kauft World Of Darkness und Vampire The Masquerade von CCP