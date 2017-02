Das neue »Humble Freedom Bundle« enthält zahlreiche Spiele wie Stardew Valley, Day of the Tentacle Remastered und Super Meat Boy. Insgesamt hat das Paket einen Wert von 600 Dollar, kostet aber nur 30 Dollar. Die Initiatoren wollen damit ein Zeichen gegen die Immigrationspolitik von Donald Trump setzen.

Von Andre Linken |

Das ?»Humble Freedom Bundle« enthält unter anderem ?Day of the Tentacle Remastered.

Ab sofort steht neben dem großen Star-Wars-Paket mit dem »Humble Freedom Bundle« ein ganz besonders Paket im Humble Store zum Verkauf bereit.

Es umfasst derzeit 47 Spiele, zu denen unter anderem auch solch bekannte Titel wie Stardew Valley, Super Meat Boy und Day of the Tentacle Remastered zählen. Insgesamt hat das Paket einen Wert von zirka 600 Dollar. Weitere Spiele sollen in den nächsten Tagen hinzukommen.

Im Gegensatz zu den anderen Humble-Paketen können die Käufer diesmal jedoch nicht den Kaufpreis bestimmen, da dieser bereits auf 30 Dollar festgelegt ist. Allerdings geht der Erlös diesmal komplett an gemeinnützige Organisationen. Diesmal sind das Ärzte ohne Grenzen, die American Civil Liberties Union sowie das International Rescue Committee. Damit wollen die Initiatoren ein Zeichen gegen die Immigrationspolitik von Donald Trump setzen.

Das Angebot gilt noch bis zum 20. Februar 2017. Hier die Übersicht:

Inhalt des »Humble Freedom Bundle