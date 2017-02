Piotr Delgado Kusielczuk hat seinen großen Gaming-Marathon vor kurzem erfolgreich abgeschlossen. Innerhalb von drei Jahren hat er sämtliche 714 NES-Spiele durchgespielt. Davon gibt es auch ein Video zu sehen.

Von Andre Linken |

Der eigentlich als Speedrunner bekannte Delgado »The Mexican Runner« Kusielczuk hat seinen Gaming-Marathon erfolgreich abgeschlossen.

Innerhalb von drei Jahren hat er alle 714 jemals für das NES entwickelten Spiele durchgespielt. Das große Finale fand am 26. Februar 2017 statt, als er mit Super Mario Bros. 3 den letzten Schritt in seinem ehrgeizigen Projekt erfolgreich hinter sich bringen konnte. Davon gibt es auch ein Video zu sehen, das Sie oberhalb dieser Meldung finden.

Großes Projekt mit vielen Hindernissen

In den vergangenen drei Jahren musste Kusielczuk einige echt knifflige Herausforderungen meistern, um sein Ziel zu erreichen. So hat er beispielsweise für das Musikspiel Miracle Piano Teaching System 91 Stunden aufbringen und sich das Klavierspielen beibringen müssen. Satte 39 Stunden sind für das Billiardspiel Championship Pool draufgegangen. Spiele, die nicht »gewonnen« oder durchgespielt werden können oder kein striktes Ende haben, spielte Kusielczuk so lange, bis sich Inhalte wiederholten oder er keinen Fortschritt mehr verzeichnen konnte.

?Delgado »The Mexican Runner« Kusielczuk hat alle 714 NES-Spiele durchgespielt. ?