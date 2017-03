Nur wenige Tage nach Release von Zelda: Breath of the Wild läuft eine emulierte Variante auf dem PC.

Von Tobias Ritter |

Kaum auf den Nintendo-Konsolen Wii U und Switch veröffentlicht, hat sich eine Gruppe von Programmierern daran gemacht, Zelda: Breath of the Wild auch auf dem PC ans Laufen zu bringen. Die Voraussetzungen dazu sind nicht schlecht: Bereits seit 2015 arbeitet das Team am sogenannten CEMU-Emulator, mit dem sich verschiedene Wii-U-Titel bereits am PC spielen lassen - mit wechselndem Erfolg.

Für eine Emulation des neuen Zelda-Spiels auf dem PC war die Vorarbeit also bereits geleistet. Wohl auch deshalb konnte das Team kurz nach dem Release von Zelda: Breath of the Wild am 3. März 2017 einen ersten Gameplay-Clip der emulierten PC-Fassung präsentieren.

Zu sehen ist darin die Eröffnungsszene des Spiels, allerdings kommt die Framerate nur selten über 15 Bilder pro Sekunden hinaus (trotz eines Hardware-Setups mit i7-4790K, GTX 780 und 8GB RAM) und auch von diversen Bugs berichten die Entwickler. Dennoch zeigt man sich zuversichtlich: Innerhalb einiger Monate möchte man das vollständige Spiel ans Laufen bringen.

Emulation in der rechtlichen Grauzone

CEMU gilt übrigens als geistiger Nachfolger des GameCube-Emulators Dolphin. Die Finanzierung erfolgt über Patreon - 1.857 Unterstützer zahlen hier monatlich mehr als 8.000 US-Dollar ein.

Beide Projekte haben jedoch ein offensichtliches Problem: Sie ermöglichen das Abspielen illegal vervielfältigter Nintendo-Spiele. Während die in Ansätzen erfolgreiche Emulation des neuen Zelda auf dem PC aus technischer Sicht also durchaus eine erwähnenswerte Leistung ist, sieht der Rechte-Inhaber Nintendo die Nutzung von Emulatoren naturgemäß kritisch.

Auf seiner offiziellen Webseite bezeichnet das Unternehmen Emulatoren als größte Gefahr für Videospielentwickler und ihre Markenrechte in der heutigen Zeit.