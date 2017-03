23 Staffeln der »besten Serie aller Zeiten« (Zitat: Dimi) werden heute bei Twitch ausgestrahlt. Hier alle Infos inklusive Twitch-Stream.

Von Dimitry Halley |

Lassen Sie den Stift fallen, nehmen Sie sich Spontanurlaub oder täuschen Sie im Zweifelsfall schweren Durchfall vor - denn es ist Zeit zum Verwandeln! Auf Twitch startet heute, also am 14. März, um 19:30 Uhr der große Power-Rangers-Marathon. Und in dem werden 831 Folgen, also alle 23 Staffeln der Serie, zu sehen sein.

Jetzt werden Sie sicher aufgeregt fragen: »Warum zur Hölle sollte mich das interessieren, Dimi? Power Rangers sind Müll.« Und da kann ich Ihnen leidenschaftlich und völlig unbefangen antworten: Um der coolsten Kinder-Serie der 90er nochmal eine Chance zu geben.

Mit seinem Trash-Charme sorgt die Serie schließlich heute noch für Lacher. Und wenn Sie einen Hang zur Kulturanalyse haben, dann können Sie die Show ja mal auf japanische Einflüsse scannen und alle Szene rausarbeiten, die ursprünglich aus dem japanischen Super-Sentai-Stock-Footage gezogen wurden.

Sogar Johannes Rohe, der größte Power-Rangers-Muffel auf unserem Planeten, hat mir heute aufgeregt von dem Marathon erzählt. Und das macht er natürlich, weil er sich drauf freut (und nicht, weil er wieder sehen will, wie ich mich als einziger Mensch in der Redaktion dafür interessiere)!