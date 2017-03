Mit The Disney Afternoon Collection erscheint bald eine extrem spannende Spielesammlung für PC, PS4 und Xbox One. Darin enthalten sind einige echte Perlen.

Von Dimitry Halley |

Disney Afternoon Collection

Capcom pflegt die eigenen Disney-Marken auf eine Art und Weise, die langjährigen Fans Freudentränchen in die Augen treiben könnte. Mit der The Disney Afternoon Collection erscheint nämlich am 18. April 2017 ein Paket aus sechs Disney-Klassikern, von denen einige zu den besten Platformer der 8-Bit-NES-Ära gehören - und zwar für PC, Xbox One und PS4.

Die Klassiker werden dabei natürlich an moderne 1080p-Auflösungen angepasst und enthalten neue Spielmodi wie Boss Rush und Time Attack. Außerdem gibt's eine handliche Rückspülfunktion als Komfort-Feature, falls mal ein Sprung daneben geht. Besonderes Gimmick für Sammler: Wie bei der Mega Man Legacy Collection können im Museums-Modus diverse Artworks betrachtet werden. Hier alle sechs Spiele:

Ducktales : Einer der besten Platformer fürs NES, in dem man als Dagobert Duck verschiedene Länder (und den Mond) bereist, um Schätze einzusacken und den Gaunern aus der guten alten Zeichentrickserie das Handwerk zu legen. Apropos: Haben Sie schon den Trailer zur neuen Ducktales-Serie geschaut?

Ducktales 2 : Der Nachfolger baut auf dem Gameplay des Vorgängers auf und führt Dagobert zu neuen Schauplätzen, beispielsweise zu den Niagarafällen und dem Bermudadreieck.

Chip und Chap - Ritter des Rechts : Ein relativ einsteigerfreundliches Hüpfspiel, bei dem man wahlweise allein oder gemeinsam mit einem Freund durch die 2D-Levels springt und Kisten auf arglose Feinde wirft.

Chip und Chap - Ritter des Rechts 2 : Der zweite Teil bietet dasselbe Gameplay wie der Vorgänger in neuen Arealen. Statt das jetzt an dieser Stelle weiter auszuführen, nutze ich den Platz lieber, um das großartige Intro von damals zu verlinken.

Darkwing Duck : Ebenfalls eine Perlen aus der NES-Spielebibliothek. Darkwing Duck ist eine ballerwütige Alternative zu den anderen Capcom-Disney-Spielen.

Talespin: Käpt'n Balu springt nicht, sondern fliegt. Mit einer Miniaturversion der ikonischen Seegans geht's in bester Sidescrolling-Manier durch abgedrehte Level, ab und an auch als Kit auf dem Flugboard.

Die Highlights der Collection dürften Ducktales 1 und 2 sein, wobei man sich bei ersterem natürlich alternativ die großartige Remastered-Variante zulegen kann. Der Prei für die Afternoon Collection liegt auf Steam bei 20 Euro.