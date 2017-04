Große Oster-Aktion :

Ostern bei GameStar: Über die Feiertage verlosen wir täglich neue Preise wie Geforce GTX 1080 Grafikkarten, PC-Spiele und Luxus-Hardware zusammen mit Gigabyte, Amazon, Nvidia und Gamesplanet.

Von Philipp Elsner |

Zu Ostern verstecken wir auf GameStar.de jede Menge hochwertige Preise! Dazu wollen lediglich unsere Gewinnspielfragen rund um Easter Eggs und (Oster-)Hasen in Spielen beantwortet werden.

Täglich startet eine neue Verlosung mit Hardware und PC-Spielen im Gesamtwert von über 4.000 Euro. Also einfach täglich vorbeischauen und die Quizfragen richtig beantworten. Frohe Ostern und viel Glück wünschen Gigabyte, Amazon, Nvidia, Gamesplanet und GameStar!

Achtung: Die Links zu den jeweiligen Gewinnspielen sind erst ab dem jeweils angegebenen Datum aktiv!

Oster-Gewinnspiel: Gigabyte

Los geht's mit unseren Oster-Gewinnspielen auf GameStar! Den Anfang macht Gigabyte mit einem Hammer-Preis: Der Gigabyte GeForce GTX 1080 Ti Aorus Xtreme Edition 11G!

» Ab 14. April mitmachen und gewinnen

Oster-Gewinnspiel: Nvidia

Am 2. Tag unseres großen Oster-Gewinnspiels verlosen wir Grafik-Power von Nvidia: Wer unsere Oster-Fragen richtig beantwortet hat die Chance auf eine Nvidia GTX 1080 Ti Partner-Edition!

» Ab 15. April mitmachen und gewinnen

Oster-Gewinnspiel: Gamesplanet

An Tag 3 unseres großen Oster-Gewinnspiels, verlosen wir gemeinsam mit Gamesplanet exklusiv unter Plus-Nutzern insgesamt 15 Wallet-Guthaben im Gesamtwert von 500 Euro sowie je drei Mal Prey, Dawn of War 3 und The Surge.

» Ab 16. April mitmachen und gewinnen

Oster-Gewinnspiel: Amazon

Zum Finale unserer großen Oster-Aktion verlosen wir in unserem Oster-Quiz zusammen mit Amazon einen leistungsstarken Gaming-PC zum Selberbauen im Wert von 1.240 Euro - inklusive Core i7 6700K Prozessor, GTX 1070 Armor 8 GB OC MSI-Grafikkarte, Be Quiet! Lüfter & Gehäuse, dicker SSD-Festplatte von Crucial, HyperX Fury-Arbeitsspeicher und mehr!

» Ab 17. April mitmachen und gewinnen