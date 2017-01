Unser Partner Gamesrocket stellt zum Ende Januar den Geschäftsbetrieb ein. Das Wichtigste zuerst: Auch nach dem Ende von Gamesrocket werden wir für Kunden von GameStar Plus abwechslungsreiche Vollversionen und Spielerabatte anbieten.

Vielen Dank an Gamesrocket für die gute Zusammenarbeit in den letzten 2,5 Jahren.

Viele von Ihnen werden es sicher schon direkt von Gamesrocket per E-Mail erfahren haben: Unser Plus-Partner stellt seinen Spiele-Shop leider zum Ende des Monats, am 31.01.2017, ein. An dieser Stelle möchten wir noch einmal offiziell unser Bedauern ausdrücken. Gamesrocket ist uns seit 2014 immer ein sehr guter Partner gewesen - vielen Dank! Wir wünschen den Mitarbeitern von Gamesrocket alles Gute für ihre Zukunft!

Welche Auswirkungen hat das für Sie als Plus-User?

Als Plus-Abonnent betrifft das Ende von Gamesrocket ausschließlich die monatlichen Vollversionen sowie die Vergabe von Extra-Rabatten auf PC-Spiele.

Alle Fragen und Antworten zum Plus-Feature "Monatlichen Vollversion":

1. Wird es weitere Vollversionen bei GameStar Plus geben?

Ja, die monatlichen Vollversionen wird es natürlich weiterhin geben. Im Februar werden wir euch für das PC-Spiel einen Steam-Keys zur Verfügung stellen. Wir arbeiten an einer neuen, dauerhaften Partnerschaft ab März. Sobald etwas feststeht und spruchreif ist, werden wir Sie natürlich darüber informieren.

2. Wie lange sind die Gutscheine der Vollversion vom Januar 2016 bei Gamesrocket einlösbar?

Die Gutscheine sind bis 31.01.2017 um 23:59 Uhr bei Gamesrocket einlösbar. Entsprechend früher müssen die Gutscheine bei GameStar Plus abgeholt werden.

3. Was passiert mit Vollversionen, die nicht über Steam- oder eine andere Plattform wie Uplay sondern direkt über Gamesrocket aktiviert und herunter geladen sind?

Bis 31.01.2017 bleibt der Shop noch regulär zugänglich. Ab 01.02.2017 können sich Kunden noch in ihren Account einloggen und Sicherungskopien von ihren Downloads anfertigen. Diese Möglichkeit bleibt noch den gesamten Februar 2017 bestehen. Bitte sichern Sie bis dahin Keys und Downloads. Betroffen ist bei Plus nur das Spiel Jack Kean aus dem Dezember 2015, bei dem auf Steam damals keine deutsche Übersetzung des Spiels vorhanden war. Daher wurde neben dem Steam Key auch ein Download mitgeliefert. Falls Sie sich diesen Download noch einmal sichern möchten, haben Sie dazu noch bis Ende Februar Zeit.

Alle Fragen und Antworten zum Plus-Feature "10-Prozent-Gutscheine":

1. Wie lange sind die 10-Prozent-Gutscheine vom Januar 2016 einlösbar?

Wie die Vollversionen so sind auch die 10%-Gutscheine bis 31.01.2017 um 23:59 Uhr bei Gamesrocket einlösbar. Entsprechend früher müssen die Gutscheine bei GameStar Plus abgeholt werden.

2. Wird es weiter Rabatte auf Spiele bei GameStar Plus geben?

Nach aktuellem Stand wird das spätestens ab März der Fall sein. Voraussichtlich werden wir im Februar keine Rabattgutscheine anbieten können. Aufgrund der uns zur Verfügung stehenden kurzen Vorlaufzeit bitten wir hier um Ihr Verständnis. Gamesrocket selbst konnte uns wiederum nur ganz unwesentlich früher informieren als die Öffentlichkeit - was wir Gamesrocket auf keinen Fall ankreiden. Die Kooperation war seit dem Start von GameStar Plus immer sehr vertrauensvoll und partnerschaftlich.

Wir bleiben uns treu!

Bei der Suche nach einem geeigneten Nachfolger bleiben wir unseren Prinzipien natürlich treu. Unser Maßstab für die neue Kooperation bleibt daher weiterhin: