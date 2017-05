Der Browser Chrome von Google weist eine gefährliche Sicherheitslücke auf, durch die schon der Besuch einer Webseite ausreichen kann, um deren Betreiber Zugriff auf alle gespeicherten Passwörter zu geben.

Von Georg Wieselsberger |

Google Chrome weist eine Sicherheitslücke auf, die Passwörter gefährdet.

Google arbeitet aktuell an einem hoffentlich bald erscheinenden Update für seinen Browser Chrome, denn der Sicherheitsforscher Bosko Stankovic hat eine gefährliche Sicherheitslücke in der beliebten Software entdeckt. Chrome ist üblicherweise so eingestellt, dass er Dateien, die als sicher gelten, automatisch herunterlädt und in einem Verzeichnis speichert, das in den Einstellungen festgelegt werden kann. Auch die aktuelle Version von Chrome für Windows 10 geht so vor.

Besucht ein Nutzer mit diesem Browser eine manipulierte Webseite, so kann diese den Download einer Datei mit der Endung. SCF anbieten. SCF steht für Shell Command File und damit für eine kleine Textdatei, in der sich Befehle befinden, die Windows ausführen soll. Die Endung ist schon seit Windows 98 im Einsatz und wurde dort beispielsweise dazu genutzt, den Explorer zu starten oder per Verknüpfung den Desktop aufzurufen.

Die aktuelle Version von Chrome lädt eine solche Datei aber automatisch herunter und führt diese aus. Das kann dann aus Einfallstor zu weiteren Angriffen führen, beispielsweise zum Auslesen aller gespeicherten Passwörter oder sogar zur Übernahme des angegriffenen Rechners samt angeschlossener Netzwerk-Rechner mit den Rechten des Nutzers.

Automatisches Speichern deaktivieren hilft

Damit das nicht passiert, gibt es bis zu einem Update von Chrome eine einfache Möglichkeit, den automatischen Download zu unterbinden. Dazu muss in den erweiterten Einstellungen von Chrome einfach der Haken unter Downloads bei »Vor dem Download von Dateien nach dem Speicherort fragen« gesetzt werden. Selbst wenn eine SCF-Datei zum Download angeboten wird, wird sie dann zumindest nicht mehr automatisch ausgeführt.

Quelle: Defensecode