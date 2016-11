Was sind die besten Angebote im Steam-Herbstverkauf? Die Redaktion empfiehlt ihre persönlichen Favoriten.

Von Maurice Weber

Es ist wieder soweit! Die Blätter fallen, die Straßen werden matschig und nass, ein kalter Wind zieht auf - der perfekte Zeitpunkt, um sich daheim einzumummeln und zu zocken! Das weiß auch Valve, deswegen gibt's natürlich wieder den alljährlichen Steam-Herbstsale.

Und was soll man sich unter all den massiv reduzierten Spielen holen? Um bei der Auswahl zu helfen, empfehlen wir unsere persönlichen Favoriten unter den Angeboten.

Übersicht: Alle Spiele mit 75% Rabatt im Steam-Herbsale

Life is Strange

Inzwischen müssen Sie Life is Strange nicht mal mehr blind kaufen, schließlich gibt es die erste Episode schon seit einer Weile kostenlos für alle. Sie könnten es aber völlig bedenkenlos blind kaufen! Oder einfach vertrauensvoll meiner Empfehlung folgen - würde ich Ihnen Unsinn andrehen? Life is Strange blieb mir so lange im Gedächtnis wie kaum ein anderes Spiel der letzten Jahre. Es fängt ganz harmlos an, allem Anschein nach einfach ein charmantes und putziges Indie-Adventure im Highschool-Szenario - umso kälter hat es mich erwischt, als die Story mit jeder Episode düsterer wurde, immer mehr an Fahrt aufnahm, mich selbst in der monatelangen Wartezeit zwischen zwei Folgen nicht mehr losließ.



Warum ist Life is Strange so mitreißend? Zweifellos tut das übernatürliche Mysterium seinen Teil, das Spiel erinnert angenehm an Twin Peaks oder Alan Wake. Und dass ich jederzeit die Zeit zurückdrehen kann, um unterschiedliche Dialogoptionen auszuprobieren - klar, das ist einfach cool. Vor allem aber sind es die glaubwürdig und nuanciert gezeichneten Figuren, deren Schicksal mir echt ans Herz geht. Es ist mir wichtig, wie es mit ihnen weitergeht, und das verleiht jeder Entscheidung enormes Gewicht. Life is Strange fesselt genauso bei der Suche nach einem entführten Mädchen wie bei dem Versuch, die Familie meiner besten Freundin am Auseinanderbrechen zu hindern. Und kostet aktuell nur fünf Mäuse, also schlagen Sie zu!

