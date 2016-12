Obwohl es gefühlt Milliarden von Star-Wars-Spielen gibt, kriegen die Fans da draußen doch nicht genug. Zurecht, denn diese Top Star Wars Mods peppen andere Spiele ordentlich auf.

Von Dimitry Halley |

Die besten Star Wars Mods, die für andere Spiele erschienen sind.

Modder sind ein Geschenk für die Gaming-Welt. Sie nehmen Spiele, die ohnehin schon gut sind, und machen sie besser! Manchmal nehmen sie sogar schlechte Spiele und machen sie fertig (hallo, Gothic 3). Oder sie mixen Dinge, mit denen die Entwickler nicht gerechnet haben. Und was gibt's besseres zum Vermischen als Star Wars? Richtig: Gar nichts. Okay, vielleicht Ninjas. Auf jeden Fall stelle ich in diesem Artikel hier die besten Mods vor, die den Krieg der Sterne in andere Spiele bringen.

Natürlich gibt's auch einen gigantischen Berg an großartigen Mods für tatsächliche Star-Wars-Spiele, aber ich wollte mir für diese Liste hier die Herausforderung ein bisschen würzen. Nachfolgend finden Sie die besten Star-Wars-Mods, die ich bei meiner Recherche aufspüren konnte. Wenn Ihnen noch fehlende Platzierungen einfallen, immer gern in die Kommentare damit.

Road to Rogue One: Dieser Artikel ist Teil unseres Formats Road to Rogue One, mit dem wir Ihnen die Wartezeit auf den aktuellen Kinofilm verkürzen wollen. Weitere Infos über geplante Inhalte gibt's in unserem Überblicks-Special.

Star Wars Mod für Minecraft

Was ist noch besser als Minecraft? Richtig: Minecraft mit Lichtschwertern. Die Star Wars Mod erweitert das Indie-Phänomen um alles, was man vom Krieg der Sterne erwartet. Jedi-Waffen, Fahrzeuge, fremde Planeten, neue Elemente, Alien-Rassen und, und, und. Modder MaggiCraft erschafft hier eine weit, weit entfernte Galaxis, in der man sich komplett frei austoben kann - Minecraft sei Dank! Wer seine Abenteuer in der Klötzchenwelt mal ordentlich aufpeppen will, sollte sich die Mod unbedingt besorgen.

Hier geht's zum Download der Star Wars Mod für Minecraft

Star Wars: Galactic Warfare für CoD 4: Modern Warfare

Die besten Jahre dieser Mod sind wahrscheinlich schon ein Weilchen vorbei. Trotzdem: In einigen Hardcore-Communitys kann man auch aktuell noch Spieler auftreiben - oder man organisiert sie halt selbst. Die Rede ist von Galactic Warfare, einer Mod für das gute, alte Call of Duty 4: Modern Warfare, das dem Multiplayer einen Krieg-der-Sterne-Anstrich verpasst. Klar, die Formel dahinter ist relativ simpel: Was macht knackige Infanteriegefechte zwischen zwei Soldaten-Fraktionen noch spannender? Wenn eine davon zu den imperialen Sturmtruppen gehört.

Hier geht's zum Download von Galactic Warfare

Ich würde ja gern behaupten, dass so eine simple Prämisse nicht funktioniert. Aber die Wahrheit ist: Das tut sie. Galactic Warfare nimmt all die Stärken von Call of Duty und packt sie in eine weit entfernte Galaxis. Auf Tatooine und Co. entfesselt man schnelle Gefechte zwischen Imperialen und Rebellen, greift zu Sturmblaster, Sniper und so weiter, und entfesselt mächtige Streaks.

Der Aufwand, der hinter dem Redesign von Karten, Waffen und Sounds steckt, ist beachtlich. Wie gesagt: Als größtes Problem an Galactic Warfare entpuppt sich die Suche nach aktiven Spielern. Aber vielleicht entwickelt ja jemand eine Remaster-Mod für Modern Warfare Remastered. Würde sich auf jeden Fall lohnen.