Die Entwickler von Ark: Survival Evolved sind für einen Steam-Award nominiert und wollte mit einer besonderen Aktion ihre Community zum abstimmen bewegen. Die Aktion sorgte jedoch in erster Linie für erboste Kommentare und wütende Spieler.

Die Entwickler von Ark: Survival Evolved sind für einen Steamaward nominiert. Mit einem neuen Update wollten die Entwickler ihre Community mobilisieren, für Ark abzustimmen.

Die Macher des Survivalspiels Ark: Survival Evolved sind durch verschiedene Aktionen wie der kostenpflichtige Release eines DLC-Pakets in der laufenden Early-Access-Phase bereits mehrmals in Fettnäpfchen getreten, die bei der Community für Stirnrunzeln sorgte. Nun sorgte ein nicht sehr subtiler Aufruf an die Community für Aufsehen und Verstimmung.

In einem neuen Steamblogeintrag der Entwickler wurde das Urzeitschaf Ovis Aries vorgestellt. Die Entwickler versprachen, dass possierliche Tierchen ins nächsten Update einzubauen, wenn die Community bei den aktuell laufenden Steam Awards Ark in der Kategorie »Best Use Of A Farm Animal« (Beste Verwendung eines Farmtieres) zum Sieg führt. Der ursprüngliche Wortlaut klang ein wenig so, als würde das Update zurückgehalten werden, sollte Ark nicht gewinnen:

If ARK wins the award, we will ensure that our fluffy friend quickly makes its debut on the ARK in the next major version update!

Mehr zum Spiel: Ark: Survival Evolved - Update 253 mit neuen Kreaturen und Unterwasserwelt

Nach mehreren erbosten Kommentaren und Reddit-Threads, in denen von Erpressung und Manipulation die Rede war, ist der Post überarbeitet worden. Inzwischen stellen die Entwickler klar, dass das Schaf auch ohne einen Sieg im nächsten Update enthalten sein wird.