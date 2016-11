Assassin's Creed 3 steht Mitgliedern des Ubisoft-Clubs ab dem 7. Dezember 2016 für 30 Tage lang kostenlos zum Download bereit.

Auch im Dezember setzt Ubisoft seine große Geschenkaktion im Rahmen der Feierlichkeiten zum 30. Jubiläum fort. Demnach gibt es in diesem Monat ein weiteres Spiel geschenkt.

Diesmal handelt es sich um das Action-Adventure Assassin's Creed 3, das ab dem 7. Dezember 2016 30 Tage lang für alle Mitglieder des Ubisoft-Clubs kostenlos zum Download bereitstehen wird. Zuvor waren im Rahmen der Geburtstagsaktion solche Spiele wie Beyond Good & Evil und Far Cry 3: Blood Dragon kostenlos angeboten worden.

Im dritten Assassin's Creed führt die Geschichte ins Amerika des 18. Jahrhunderts, mitten in den Unabhängigkeitskrieg. Während der vordergründig zwischen den Kolonien und der Krone entbrennt, haben – wie für Assassin's Creed üblich – natürlich wieder die Assassinen und die Templer alle Fäden in der Hand. Der Spieler schlüpft in die Haut von Ratohnhaké:ton, einem jungen Mann von halb englischer, halb indianischer Abstammung. Vier Spieler können gleichzeitig im Koop spielen - auch der reguläre Multiplayer-Modus ist wieder dabei.