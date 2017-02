Ubisoft kündigt ein Spiel zu Avatar an, dem Sci-Fi-Blockbuster von Titanic-Regisseur James Cameron. Hauptverantwortlich für die Entwicklung zeichnet The Division-Macher Massive.

Von Tim Hödl |

Nachdem uns Ubisoft schon 2009 auf den Sci-Fi-Mond Pandora führte, greifen sie das Avatar-Franchise nun erneut auf.

Ubisoft arbeitet zusammen mit dem Filmstudio Lightstorm Entertainment und Fox Interactive an einem "innovativen Spiel" zum Blockbuster Avatar. Hauptverantwortlich für die Entwicklung zeichnet das Ubisoft-Studio Massive, das hinter dem MMO-Shooter The Division steht. Das gab der Publisher auf der Game Developers Conference GDC in San Francisco bekannt.

Das noch namenlose Avatar-Spiel soll uns auf den "wunderschönen wie gefährlichen" Mond Pandora führen. Dort spielte sich schon die Geschichte des Sci-Fi-Abenteuers von 2009 ab. Das Avatar-Spiel wird den Film jedoch nicht nacherzählen, sondern sein Universum ausbauen.

Aktuell sind vier Fortsetzungen zu Avatar in Arbeit. Lightstorm, Fox Interactive und Massive tun sich zusammen, um ein Spiel zu schaffen, das das Universum von Avatar gemeinsam mit den Filmen vertieft und erweitert - auf spannende und innovative Arten.

Die technische Grundlage für das Avatar-Spiel liefert die Snowdrop-Engine, die in The Divison und "einer Reihe unangekündigter Ubisoft-Projekte" zum Einsatz kommt.

Das Avatar-Spiel soll für Konsolen und PC auf den Markt kommen, wobei Ubisoft noch nicht verrät, welche Konsolen genau gemeint sind. Ein Release auf PS4, PS4 Pro, Xbox One und Project Scorpio gilt jedoch als wahrscheinlich. Fraglich ist hingegen, ob Nintendo Switch genug Leistung für die Snowdrop-Engine mitbringt.

Auch zu einem Release-Termin schweigt sich Ubisoft noch aus. Allerdings will Avatar-Regisseur James Cameron den zweiten Teil der Filmreihe wohl Ende 2018 in die Kinos bringen. Und Film und Spiel zu einem ähnlichen Zeitpunkt zu veröffentlichen, liegt ja nahe.