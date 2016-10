Den komfortablen Einseiten-Lesemodus gibt's exklusiv bei GameStar Plus. Jetzt holen und fair ohne Werbeunterbrechung surfen und viele Extras dazubekommen.

Ab 19 Uhr - Live-Stream mit Battlefield 1, Aragami & Hello Neighbor

Ab 19 Uhr spielen wir auf GameStar Twitch die Origin-Access-Version von Battlefield 1, die heute überraschend etwas früher als erwartet online ging. Danach gibt es Ninja-Schleich-Action in Aragami und einen Mörder als Nachbarn in Hello Neighbor.

Von Christian Fritz Schneider |