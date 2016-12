They Shall Not Pass ist der erste DLC für Battlefield 1 und beschäftigt sich mit der französischen Armee. Jetzt wurde ein erstes Artwork mit der Unterzeile »Soyez prêts« veröffentlicht.

Die erste Erweiterung von Battlefield 1 heißt They Shall Not Pass und dreht sich um die französische Armee.

DICE und EA haben einen ersten Teaser zum ersten DLC für Battlefield 1 in Form eines Artworks veröffentlicht. Via Twitter und Instagram wurde das Bild mit der Unterzeile »Soyez prêts« veröffentlicht, was aus dem Französischen übersetzt so viel wie »Macht euch bereit« bedeutet.

Das Artwork zeigt französische Soldaten im Kampf um eine Festung gegen deutsche Truppen. Zu erkennen ist das französische Maschinengewehr Chauchat in den Händen des linken Soldaten.

Im März nach Verdun

Dass der erste DLC für Battlefield 1 die französische Armee nachliefern wird, war bereits zur E3 2016 bekannt. Der Name der Erweiterung »They Shall Not Pass« basiert auf dem französischen Kampfspruch »on ne passe pas« (»niemand kommt an uns vorbei«), der von General Robert Nivelle 1916 in der Schlacht um Verdun ausgesprochen und von den kämpfenden Männern übernommen wurde. Der Name und die Festung im Artwork lassen vermuten, welchen geographischen Fokus der DLC setzen wird. Optisch erinnert das Artwork auch an etwas, das wir als »Metro 1916« bezeichnen würden.

Trotz des Teaser müssen Spieler aber noch eine ganze Weile warten, genauer ein Vierteljahr: They Shall Not Pass soll erst im März 2017 erscheinen. Insgesamt vier DLCs wurden für Battlefield 1 angekündigt, das Szenario von zumindest einer weiteren Erweiterung ist ebenfalls schon bekannt: Die Ostfront und die Armee Russlands.

