Im Vergleich zum direkten Vorgänger Black Ops 3 verkauft sich das neue Call of Duty: Infinite Warfare deutlich schlechter. Laut einer Meldung des Senders CNBC habe das Spiel im Retail-Markt in den USA im Vergleich 50 Prozent weniger Umsatz gemacht.

Von Manuel Fritsch |

Call of Duty: Infinite Warfare hat sich laut neuer Meldungen nur halb so gut verkauft wie der direkte Vorgänger Black Ops3.

Zum Thema Call of Duty: Infinite Warfare ab 38,99 € bei Amazon.de Liegt es am Weltraumsetting? Laut einiger Analysten und Meldungen hat sich das aktuelle Call of Duty: Infinite Warfare im Vergleich zu CoD: Black Ops 3 um fast 50% weniger gut verkauft. Dieser Wert bezieht sich auf die Retail-Sales in den USA für den Monat November. Die Informationen stammen vom Sender CNBC, die einen Wall-Street-Analysten zitieren, der die aktuellen Marktforschungszahlen ausgewertet hat.

CoD: Infinite Warfare ist am 4. November für PC, PS4 und XBox One erschienen. Der Wert der Activision-Aktien sind, wahrscheinlich in Folge der niedrigen Verkaufszahlen, um 20 Prozent im Vergleich zum Höchststand von Mitte Oktober gesunken.

Unklar ist, ob vielleicht nicht schlicht der Wandel hin zu mehr Digital-Verkäufen für die niedrigeren Retail-Zahlen sorgt. Diese Zahlen sind in den von den Analysten aufgestellten und angesprochenen Daten nicht mit einbezogen. Laut einer Meldung vom 28. Januar 2016 haben die beiden Episoden Call of Duty: Black Ops 3 sowie Call of Duty: Advanced Warfare in 2015 gemeinsam mehr als 570 Millionen Dollar Umsatz erzielt - und zwar nur bei den digitalen Verkäufen für Konsolen.

Quelle: CNBC