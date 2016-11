Democraciv ist die etwas andere Herausforderung: Die Gruppe spielt Civilization 5 als Demokratie mit Gewaltenteilung und verschiedenen Parteien. Hunderte Spieler entscheiden gemeinsam für die Zukunft ihrer Nation.

Die Kurzbeschreibung von Reddit zu Democraciv: »Twitch spielt Pokémon auf Drogen«

Etwa 600 Spieler, eine Nation: Democraciv ist keine Form von »Twitch plays … Civilization 5«, sondern sehr, sehr viel komplexer. Die Spielcommunity findet sich auf Reddit, wo sie am 30. November zum »Subreddit des Tages« gekürt wurde. Die Kollegen von Kotaku hatten bereits zuvor berichtet.

Was ist nun Democraciv? Hinter dem Projekt steckt eine Spielgemeinschaft, die die Nation England durch die Epochen von Civilization 5 führen will. Derzeit gibt es rund 600 spielberechtigte Wähler, die für Parteien stimmen. Derer gibt es derzeit sechs an der Zahl.

600 Spieler? Nicht ganz!

Die Regierung ist demokratisch, eine klassische Gewaltenteilung in Form von Legislative, Exekutive und Judikative ist vorhanden. Tatsächlich spielen, also das normale Steuern der Nation, übernimmt nur die gewählte Regierung. Währenddessen kümmert sich die Legislative um Gesetze, derer die Regierung sich unterwerfen muss.

Weitere Organisationen und Interessengruppen wie Universitäten und der Bund der Stadtstaaten bestimmten das Glück der Nation, das Nachrichtenblatt »The Globalist« berichtet von den aktuellen Ereignissen. Bei der Gründung einer Stadt muss ein Bürgermeister eingesetzt werden, die wiederum die einzelnen Ortschaften kontrollieren und Dinge wie Bauanordnungen und Bürger-Management übernehmen.

Wer mitmachen möchte, klickt auf den folgenden Link zum Subreddit und schaut sich das spannende Treiben genauer an:

