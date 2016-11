Rund zwei Monate vor dem Start des Early Access haben sich die Entwickler von Conan Exiles mit einem Update gemeldet. Im Laufe der nächsten zwei Monate sollen viele weitere Infos, Screens und Videos zum Spiel verföffentlicht werden.

Von Manuel Fritsch |

Das Survival- & Craftingspiel Conan Exiles erscheint Anfang 2017 als Early Access. Neue Screens und Infos der Entwickler sollen in dieser Zeit kontinuierlich veröffentlicht werden.

Die Entwickler des Survivalspiels Conan Exiles haben sich auf ihrem Blog mit einigen Neuigkeiten zum baldigen Early-Access-Start und neuen Ingame-Screenshots an die Fans gewandt. Gute Nachrichten für Fans in Deutschland: Das Spiel wird zum Start in elf Sprachen lokalisiert angeboten, darunter auch in Deutsch.

Zusätzlich dazu haben die Macher Support für Nvidias »Ansel Tech« angekündigt. Mit dieser Software sind Screenshots mit einer frei beweglichen Kamera möglich, einen ersten Eindruck davon gibt es auf der neu veröffentlichten 360-Grad-Galerie auf geforce.com zu begutachten.

Aktueller Stand der Entwicklung

Conan Exiles befindet sich laut der Entwickler »auf Kurs«, das bedeutet, dass einem Early-Access-Start im Januar 2017 aktuell nichts im Wege steht. Aktuell sind die Macher damit beschäftigt, weitere Kreaturen, Gegenstände und Werkzeuge ins Spiel zu integrieren. Auch Crafting-Maschinen und Materialen stehen im Plan, um die Möglichkeiten für die Spieler zu erhöhen. Im Blog findet auch die die neue und überarbeitete Kampf-Mechanik Erwähnung, die sich dadurch deutlich »besser und kraftvoller« anfühlen soll.

Der aktuelle Blogeintrag soll auch als »Startschuss für den Endspurt« verstanden werden. Fans können sich auf viele weitere Updates, Videos und Bilder in den nächsten zwei Monaten zum Start der Early Access einstellen. Ein wöchentlicher Community-Stream und Q&A-Sessions sollen zusätzlich dafür Rechnung tragen, dass wirklich jedes noch so kleine Update die Spielerschaft erreicht.

Mehr zum Spiel: Sklavenhaltung statt Dinozucht: Erfolgskonzept gegen ARK?

Die neu veröffentlichten Screenshots zum Spiel finden Sie in unserer aktualisierten Screenshot-Galerie und am Ende dieser News.