Noch gibt es kein konkretes Releasedatum für das nächste Rollenspiel der Witcher-Macher. In einem Investorenforum wurden nun jedoch ein paar Informationen veröffentlicht, die den Zeitraum auf »vor 2019« eingrenzen.

Von Manuel Fritsch |

Angeblich soll Cyberpunk 2077 noch vor 2019 erscheinen. Zumindest, wenn man die durchschnittlichen Entwicklungszeiten der bisherigen Spiele von CD Projekt Red als Grundlage nimmt.

CD Projekt Red, die Entwickler von The Witcher 3, sind aktuell beschäftigt mit den Arbeiten an ihrem nächsten großen Rollenspiel Cyberpunk 2077. Bisher sind noch keine konkreten Releasepläne veröffentlicht worden. Im hauseigenen Investorenforum sind nun einige Fragen von den Entwicklern beantwortet worden, die nun zumindest grobe Anhaltspunkte geben könnten, wann das Sci-Fi-Rollenspiel im Cyberpunk-Setting erscheinen könnte.

Nimmt man die durchschnittlichen Entwicklungszeiten der bisherigen Spiele von CD Projekt Red als Grundlage, könnte Cyberpunk 2077 noch vor 2019 erscheinen. Wie die Fans auf dieses Datum kommen? CD Projekt Red hat bereits mehrmals erwähnt, dass zwischen 2016-2021 noch »zwei Triple-A Rollenspiele« erscheinen werden. Im Forum wurde nun bestätigt, dass Cyberpunk auf jeden Fall der erste dieser beiden Titel sein wird. Außerdem wurde gesagt, dass die Arbeiten am zweiten RPG erst beginnen würden, wenn das erste Spiel (also Cyberpunk) komplett abgeschlossen sind.

The Witcher 3 hat dreieinhalb Jahre Entwicklungszeit benötigt. Zwar soll Cyberpunk noch größer werden, aber angeblich arbeiten auch mehr Leute am neuen Rollenspiel, als zuvor. Um den Zeitrahmen von 2021 für die Fertigstellung des zweiten Spiels halten zu können, scheint eine ungefähre Veröffentlichung von Cyberpunk 2077 im Jahre 2018 als einigermaßen realistisch. Natürlich sind dies reine Spekulationen auf Basis einiger Aussagen und Verschiebungen in der Branche nicht unüblich. Wir müssen uns wohl einfach noch eine Weile gedulden. Auf einen überraschenden Release 2017 sollte man sich aber wohl nicht mehr einstellen.

