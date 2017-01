Der Youtuber und Dataminer »Sanadsk« hat Hinweise auf den Namen des zweiten DLCs für Dark Souls 3 gefunden. Demnach wird die Download-Erweiterung wohl »The City of the Dead« heißen. Bestätigt ist das allerdings noch nicht.

Bereits seit fast einem Jahr ist bekannt, dass es für das Action-Rollenspiel Dark Souls 3 zwei DLCs geben wird. Während die erste Download-Erweiterung »Ashes of Ariandel« schon im vergangenen Oktober auf den Markt kam, ist vom zweiten DLC eigentlich noch so gut wie nichts bekannt. Bis jetzt.

Der YouTuber und Dataminer »Sanadsk« hat eigenen Aussagen zufolge vor kurzem in den Daten von Dark Souls 3 einen Hinweis auf den zweiten DLC gefunden. So ist er auf den japanischen Eintrag »Miyako no Moujia« gestoßen, was übersetzt so viel heißt wie »The City of the Dead«.

In die Heimat der Hollows?

Das lässt wiederum darauf schließen, dass die zweite Download-Erweiterung von Dark Souls 3 in der Heimat der Hollows angesiedelt sein wird - Londor.

Eine offizielle Bestätigung seitens des Entwicklers From Software steht allerdings bisher noch aus. Derzeit ist lediglich bekannt, dass der zweite DLC von Dark Souls 3 gegen Anfang 2017 erscheinen soll.

