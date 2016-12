Für Heiko steht fest: Diese Mod muss jeder gespielt haben, und zwar unabhängig von Genre-Vorlieben.

Von Heiko Klinge |

Heikos Geheimtipp für 2016 ist komplett kostenlos und zählt für ihn trotzdem zu den besten Rollenspielen der letzten Jahre.

Das größte Kompliment, das ich einem Spiel machen kann? Dass ich's mir für die Weihnachtsferien aufspare, um es in aller Ruhe und in vollen Zügen genießen zu können. Diese Ehre gebührt diesem Jahr weder einem Klassiker (2014: Planescape Torment) noch einem AAA-Blockbuster (2015: StarCraft 2: Legacy of the Void), sondern zum allerersten Mal einer Mod, genauer gesagt einer Total Conversion.

Aber Enderal hat es sich auch mehr als verdient, auf einer Stufe mit solch großartigen Spielen zu stehen. Denn was die Freizeit-Entwickler von SureAI in rund 30.000 Arbeitsstunden auf die Beine gestellt haben, ist nicht weniger als das für mich beste Rollenspiel des Jahres.

Wischt mit Skyrim den Boden auf

Enderal verwandelt das Bethesda-Meisterwerk Skyrim in ein komplett neues Abenteuer, einschließlich eigener Spielwelt, frischen Monstern, einem von Grund auf umgestalteten Skill-System und vor allem einer ebenso spannenden wie tiefgründigen neuen Geschichte.



Allein die ersten zehn Minuten gehören zum Spannendsten und Verstörendsten, was ich je in einem Rollenspiel erlebt habe. Von diesem Auftakt dürfen sich selbst Meister ihres Fachs wie Bethesda oder CD Projekt gern diverse Scheiben abschneiden.

Auch im Anschluss erzählt Enderal eine Geschichte auf Weltklasse-Niveau, die nicht nur mit einem Skyrim den Boden aufwischt, sondern auch durchgehend von professionellen Sprechern vertont wurde. Spielerisch gibt sich Enderal ebenfalls keine Blöße: Das Skill-System ermöglicht spannende Helden-Kreationen, die Dungeons sind clever designt, die Quests verblüffend abwechslungsreich. Und das alles in einer Spielwelt, die von belebten Städten über Schnee- und Sandwüsten bis hin zu lauschigen Wäldern alles bietet, was das Abenteurerherz begehrt.

Jetzt stellt sich nur noch die Frage wie der Klinge all dies beurteilen kann, wenn er sich Enderal doch für Weihnachten aufspart. Nun, ein »wenig« reingespielt habe ich schon, so rund 15 Stunden. Aber in Enderal kann man locker das Dreifache an Zeit reinstecken. Wahrscheinlich werde ich sogar wieder von vorn anfangen, weil ich manches Storydetail bereits vergessen habe. Und ich bin sicher, dass es mich auch beim zweiten Anlauf wieder so beeindrucken wird wie beim ersten Mal.

