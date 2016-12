Mit Enlisted haben die Entwickler von War Thunder einen Multiplayer-Shooter mit Massenschlachten für 100 oder mehr Spieler im 2. Weltkrieg angekündigt. Wir möchten wissen, was die GameStar-Leser von dem Projekt halten.

Von Philipp Elsner |

100 oder mehr Spieler gleichzeitig auf dem Schlachtfeld, wochenlange Kampagnen und zerstörbare Umgebung - Enlisted geizt nicht mit großen Versprechungen. In dem Multiplayer-Shooter der War Thunder-Macher Gaijin sollen Spieler die wichtigsten Schlachten des Zweiten Weltkriegs hautnah nacherleben. Der Fokus liegt dabei voll und ganz auf intensiven Infanterie-Gefechten, die in der Schlacht um Moskau und der Landung in der Normandie ausgetragen werden.

Wir möchten in unserer Umfrage zu Enlisted wissen, wie unsere Leser zu diesem ambitionierten Shooter-Projekt stehen. Steht hier ernstzunehmende Konkurrenz für die Battlefield-Serie ins Haus? Nach Battalion 1944 ist Enlisted jedenfalls das zweite für 2017 angekündigte Spiel mit Infanterie-Fokus im Zweiten Weltkrieg.

» Ankündigung von Enlisted: Erster Trailer & Infos