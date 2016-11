Ab dem 9. November können PC-Spieler den Satire-Shooter Far Cry 3: Blood Dragon gratis via Ubisoft Club herunterladen. Die Aktion ist Teil der Geburtstags-Initiative, bei der verschiedene Klassiker aus dem Ubisoft-Portfolio zum 30. Jubiläum verschenkt werden.

Von Manuel Fritsch |

Das Spinoff Far Cry 3: Blood Dragon steht ab dem 9. November PC-Spielern über den Ubisoft Club als kostenloser Download zur Verfügung.

Zum Thema Far Cry 3: Blood Dragon ab 6,95 € bei Amazon.de Far Cry 3 Blood Dragon für 11,99 € bei GamesPlanet.com Der französische Publisher und Entwickler Ubisoft feiert dieses Jahr seinen 30. Geburtstag - und verschenkt bei dieser Gelegenheit insgesamt sieben Spiele aus seinem Portfolio. Als Spiel für November wurde der satirische 80er-Jahre-Shooter Far Cry 3: Blood Dragon ausgewählt.

Dieser steht ab ab Mittwoch, 9. November 2016 als Download für einen begrenzten Zeitraum zur Verfügung. Zuvor konnten Spiele wie Splinter Cell oder Beyond Good & Evil kostenlos heruntergeladen werden. In der Blood-Dragon-Reihe gab es dieses Jahr übrigens einen weiteren Abgleger. Die Motorradserie Trials bekam ebenfalls die 80er-Jahre-Verschönerung im Spiel Trials of the Blood Dragon spendiert.

Infos zum Spiel

In Far Cry 3: Blood Dragon erledigen die Spieler die Bösewichte und retten die Welt in einer Vision der Zukunft im VHS-Stil. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Sergeant Rex Colt – halb Mann, halb Maschine, voll Amerikaner. Er ist ein hochmoderner Mark IV-Cyber-Commando auf einer Mission – einer Mission der Rache. Er will seinen ehemaligen Kommandanten und dessen Bataillon ruchloser Killer-Cyborgs ausschalten und wird dabei vor Nichts halt machen. Auch die Hollywood Action-Ikone Michael Biehn (Terminator, Aliens und Abyss – Abgrund des Todes) kehrt in dieser explosiven Science-Fiction-Vision der 80er-Jahre zurück.

Unser Test zum Spiel: Far Cry 3: Blood Dragon - Ein Herz für Drachen