Das Entwicklerstudio von Forza Horizon 3 möchte sich in andere Genres ausbreiten und hat dazu ei neues Studio gegründet.

Zum Thema Forza Horizon 3 ab 19,99 € bei Amazon.de Die Entwickler Playground Games der überaus erfolgreichen Rennspielserie Forza Horizon möchten in andere Genres vordringen. Die Seite gamesindustry.biz meldet, dass das Unternehmen aus diesem Grund eine zweite Entwicklungsabteilung aufmacht, um sich um ein komplett neues Spiel zu kümmern. Dabei soll es sich um eine bisher nicht näher vorgestellte Open World handeln, aber definitiv nicht um ein Rennspiel.

Das neue Entwicklungsstudio wird ebenfalls in Leamington, Spa als Teil von Playground Games, aber in eigenen Büroräumen existieren und sich ausschließlich um die neuen Projekte kümmern. Studiogründer Ralph Fulton sagt dazu:

Ich glaube, wir sind über die letzten Jahre sehr gut darin geworden, Rennspiele zu produzieren. Man kann immer noch besser werden, das haben wir auch weiterhin vor, aber wir würden uns auch gerne mal in einem anderen Genre ausprobieren und beweisen.

