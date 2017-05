Der Entwickler PlayGround hat einen umfangreichen Patch für die PC-Version des Rennspiels Forza Horizon 3 veröffentlicht. Der verbessert nicht nur die Performance, sondern verringert auch die minimalen Systemanforderungen.

Die PC-Version von Forza Horizon 3 läuft ab sofort etwas flotter.

Zum Thema Forza Horizon 3 ab 19,99 € bei Amazon.de Ab sofort steht nicht nur der neue DLC »Hot Wheels« für das Rennspiel Forza Horizon 3 zum Download bereit, sondern auch ein umfangreicher Patch für die PC-Version.

So haben die Entwickler von PlayGround unter anderem die CPU-Performance deutlich verbessert, so dass das Spielgeschehen vor allem in High- sowie Ultra-Einstellungen ab sofort flüssiger ablaufen dürfte als zuvor. Auch die Nutzung von DirectX-12-Features wurde erweitert.

Des Weiteren gibt es jetzt zusätzliche Grafikoptionen, mit deren Hilfe die Spieler unter anderem die Dynamic Geometry Quality sowie das World Car Level of Detail noch feiner einstellen können. Hinzu kommt der Support für weitere Lenkräder, die wir hier in einer Übersicht zusammengefasst haben:

Logitech Driving Force GT

Logitech MOMO Force Feedback Racing Wheel

Logitech G920

Logitech G29

Logitech G25

Logitech G27

Fanatec ClubSport Wheel Base V1

Fanatec CSV2

Fanatec CSR

Thrustmaster TS-PC

Thrustmaster T150

Thrustmaster T500 RS

Thrustmaster TMX V1

Thrustmaster TMX V2

Thrustmaster T300RS

Thrustmaster TX 458 Edition

Thrustmaster TX 599 Edition

Thrustmaster TX Leather Edition

Thrustmaster TX F1 Edition

Thrustmaster TX GTE Edition

Thrustmaster RGT

Außerdem hat PlayGround aufgrund der zahlreichen Optimierungen die minimalen Systemanforderungen für die PC-Version von Forza Horizon 3 senken können. Demnach benötigen Sie ab sofort nicht mehr ganz so viel Leistung wie zuvor. Hier die neuen Vorgaben:

Neue minimale Systemanforderungen (Auflösung: 1280 x 720)

Prozessor: i3-4170 @ 3,7GHz

Grafikkarte: Nvidia GT 740 / AMD R7 250x (2GByte VRAM)

Arbeitsspeicher: 8 GByte

Die vollständige Liste der Optimierungen finden Sie auf der offiziellen Webseite von Forza Horizon 3.