Vor wenigen Tagen gaben die Entwickler vom neuen Ghost Recon bekannt, welche aktuellen Probleme sie im Visier haben. Nun folgt ein erstes Update, das sich nur an PC-Nutzer wendet und mehr Leistung und bessere Performance verspricht.

Die PC-Version von Ghost Recon: Wildlands erhält aktuell ein Update. Die Konsolen-Variante muss sich noch bis Ende März gedulden.

Es war eine lange Fehler-Liste, die Ubisoft vor wenigen Tagen im offiziellen Forum von Ghost Recon: Wildlands veröffentlichte: Demnach leidet das Spiel aktuell noch unter vielen Problemen im Bereich Gameplay und Ghost Recon Network sowie in der App Ghost Recon HQ. Auch Bugs und Glitches tauchen noch vermehrt auf.

Ein weiteres Feld, das die Entwickler verbesserungstechnisch im Blick haben, ist die Performance des Taktik-Shooters. An dieses wendet sich nun auch der neue Patch 1.1.5, die am 10. März veröffentlicht wurde. Das Update richtet sich nur an die PC-Version von Ghost Recon und ist je nach Client (Uplay oder Steam) etwa um die 4 GB groß.

Verbessert wurden mit dem Patch vor alle die Unterstützung von Multi-GPU-Systemen wie SLI oder Crossfire. Auch Probleme mit Quad-Core-CPUs - besonders mit Intel i5 Prozessoren - sollen nun behoben worden sein. Die Leistung von Systemen mit AMD-Grafikkarten wurde darüber hinaus gesteigert. Die ausführlichen Patch Notes sind weiter unten aufgeführt.

Die Entwickler gaben außerdem bekannt, dass bestehende Probleme im nächsten Update gelöst werden. Laut ihnen erscheint die kommende Aktualisierung im Zeitraum von Ende März bis Anfang April und wird für alle Plattformen (PC, PS 4 und Xbox One) veröffentlicht.

Patch Notes:

Multi-GPU-Verbesserung:

Verbesserte Unterstützung für Multi-GPU

Es wurde mit den Partnern daran gearbeitet, SLI- und Crossfire-Systeme besser zu unterstützen. Ruckeln und andere Grafik-Probleme in diesem Zusammenhang wurden korrigiert.

Quad-Core:

Verbesserte Unterstützung für Quad-Core-Prozessoren

Verschiedene Freezes und Leistungsprobleme bei Spielern mit Quad-Core-Prozessoren wurden behoben. Das betrifft besonders Systeme mit Intel i5 Prozessoren.

Weitere Verbesserungen: