Nach über 3 Jahren wurde nun womöglich endlich das Geheimnis um den Mount Chiliad in GTA 5 gelüftet. Ein Jetpack bekommen wir aber trotzdem nicht.

Seit dem erstmaligen Release von GTA 5 sind mittlerweile mehr als drei Jahre vergangen und auch wenn die Entwickler von Rockstar Games noch immer neue GTA Online-Inhalte liefern, scheint das Spiel bis in die letzte Ecke erkundet worden zu sein. Spätestens seit der Veröffentlichung für den PC ist dank der unzähligen Dataminer kein Geheimnis mehr vor den Augen der Community sicher. Aber ein letztes, großes Mysterium bleibt: Mount Chiliad.

Schon kurz nach dem Launch des Spiels wurden Fans von GTA 5 auf den größten Berg der Spielwelt aufmerksam und entdeckten das inzwischen legendär gewordene Wandbild des Mount Chiliad, das mit kruden Symbolen, Verzierungen und Verbindungslinien ganz offenbar Hinweise auf ein Geheimnis liefern soll. Über Jahre hinweg zerbrachen sich Verschwörungstheoretiker den Kopf über das Wandbild, schließlich gibt es hier auch Andeutungen auf ein Jetpack zu finden, dass sich GTA 5-Spieler unentwegt von den Entwickler gewünscht haben.

Der Reddit-User Sir_Galehaut könnte aber vielleicht endlich die Auflösung für das Mysterium ausgemacht haben. In einem unverschämt langen Beitrag bereitet er sämtliche Schritte auf, die ihn zu seiner Lösung geführt haben – nur um am Ende zu verkünden: Es gibt nichts mehr zu entdecken. Die eigentliche Enthüllung des Rätsels, das Ufo, wurde nämlich schon vor Ewigkeiten entdeckt. Und ein Jetpack gibt es auch nicht.

Der Knackpunkt hinter dem Wandbild ist einfach das Wissen darum, dass uns hier in obskurer Weise der Storyverlauf von GTA 5 erzählt wird. Die drei großen Symbole am Fuße des Bergs stehen für die drei Protagonisten des Spiels. Michael wird dank seiner Verbindung zu den Aliens als UFO markiert, Franklin ist das jüngste Mitglied, sozusagen das frisch geschlüpfte Küken der Truppe, und der ehemalige (Beinahe)-Militärpilot Trevor wird durch das Army-Experiment des Jetpacks symbolisiert.

Die einzelnen Linien zeichnen die Storystränge nach, wobei die unterste Verbindung für den Prolog des Spiels in Ludendorff steht. Die mit einem X markierten Quadrate stehen für Schlüsselereignisse im Spiel und der große Knotenpunkt an der Spitze des Mount Chiliad symbolisiert die wichtige Spielerentscheidung am Ende von GTA 5, die eines von drei verschiedenen Enden triggert. Nur wer alle Charaktere am Leben lässt und dadurch die Story zu 100% abschließt, steigt somit zum Gipfel auf.

Wenn diese Bedingung erfüllt ist und wir uns auf die Aussichtsplattform stellen, erscheint das UFO vor unseren Augen, was auch durch den versteckten Hinweis auf der Plattform selbst verraten wird. Die Auflösung des Rätsels besteht also einfach darin, dass wir nun die Hinweise auf die Lösung verstehen, die wir schon gefunden hatten.