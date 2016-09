Andere Modder haben dem Projektleiter der Modifikation GTA 5: Redux vorgeworfen, sich großzügig an den Scripts und Codes konkurrierender Grafik-Mods bedient zu haben. Es ist nicht das erste Mal, dass sich der Modder damit konfrontiert sieht.

GTA 5: Redux soll eine dreiste Kopie von VisualV sein. Der Modder hat sich zu den Vorwürfen bisher nicht geäußert.

Schwerwiegende Vorwürfe gegen den Josh Romito: Der für die Grafikmodifikation GTA 5: Redux verantwortliche Modder soll die Arbeiten anderer Leute aus der Modding-Community gestohlen und unerlaubt für sein Projekt verwendet haben.

Vorlage soll demnach die bereits 2015 veröffentlichte Modifikation VisualV gewesen sein. Auch dabei handelt es sich um eine Grafik-Mod, die zahlreiche visuelle Verbesserungen an GTA 5 vornimmt. In der Beschreibung ist die Rede von komplett erneuerten Wettereffekten, editierten Modifikatoren, verbesserten Farben und sehr viel mehr.

Verdächtige Ähnlichkeiten bei den genutzten Scripten

Das klingt nicht nur alles verdächtig nach GTA 5: Redux, sondern ähnelt der neuesten Romito-Modifikation offenbar auch im Quellcode frappierend - wie ein Foren-Beitrag auf der Fan-Seite GTA Forums detailliert aufschlüsselt.

Demnach soll es Übereinstimmungen bei einigen Wolkenarten geben. Und auch die Option im Grundspiel ungenutzte Option »reflection_quality« findet sowohl in Redux als auch in VisualV Verwendung.

Romito kein Ersttäter?

Besonders pikant: Bereits die Redux-Vorgänger-Mod The Pinnacle of V sah sich mit Diebstahl-Vorwürfen konfrontiert. Auch für die war Romito verantwortlich - wälzte die Schuld jedoch auf andere Modder ab, die mit ihm an dem Projekt gearbeitet hatten. Die Diskussion versandete anschließend.

Nun dürfte die Kontroverse allerdings erneut hochkochen. Zumal auch im Raum steht, dass sich Romito bereits bei seiner ersten Modifikation Miracle of V großzügig an den Modifikationen anderer bedient haben soll.

Ob die Gemeinsamkeiten letztlich ausreichen, um GTA 5: Redux tatsächlich als Kopie zu entlarven, bleibt abzuwarten. Im mittlerweile über 1.400 Beiträge umfassenden Foren-Thread zum Thema schlagen sich auch einige Nutzer auf die Seite von Romito. Sie sind der Meinung, dass ähnliche Effekte auch ähnliche Scripte und Codes voraussetzen würden.

