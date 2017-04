Guardians of the Galaxy: The Telltale Series

Die Reviews zu Telltales Guardians of the Galaxy trudeln ein und fallen für Telltale-Verhältnisse recht typisch aus.

Von Dimitry Halley |

Unmittelbar vor dem Start des zweiten Kinofilms geht auch das Spiel zu Guardians of the Galaxy an den Start: Episode 1 der Telltale Series (Tangled in Blue) schickt Starlord, Groot und Co. in den Kampf gegen den fiesen Overlord Thanos.

Wie man's von Telltale mittlerweile gewohnt ist, verbindet das Spiel einen Haufen aufwendig inszenierter Zwischensequenzen mit überschaubaren interaktiven Möglichkeiten und einigen Entscheidungen, die sich aber in der Regel erst in künftigen Episoden wirklich spürbar auswirken. Wie bei Telltales Batman-Serie handelt es sich hierbei übrigens um eine komplett eigene Interpretation der Comic-Lizenz, die sich im Fall von Guardians allerdings stark an der Marvel-Filmvorlage orientiert.

Diese Telltale-Formel kann man lieben und hassen - entsprechend divers fallen die Kritiken aus. IGN US lobt die englischen Synchronsprecher (Nolan North als Rocket Raccoon), das kompakte Drehbuch und die flotte Dialogregie, kritisiert aber gleichzeitig, dass die Figuren zu wenig Entfaltungsspielraum bekommen. Destructoid bemängelt außerdem, dass die Entscheidungen zu wenige spürbare Auswirkungen haben.

Das soll jetzt nicht zu abgeklärt klingen, aber im Prinzip wird das kritisiert und gelobt, was seit Jahren an Telltale-Spielen gelobt und kritisiert wird. Der Metascore liegt bei Metacritic aktuell bei 76 Punkten, basierend auf 13 Reviews. Ob Sie damit Spaß haben, hängt wohl ganz von Ihrer Erwartungshaltung ab: Wenn Sie Lust auf eine launige Geschichte haben, wartet eine tolle Achterbahnfahrt auf Sie - eine interaktive Spielwiese sollte man bei Guardians of the Galaxy aber definitiv nicht erwarten.

Anbei der internationale Wertungsspiegel. Deutschsprachige Magazine haben zum Zeitpunkt dieses Artikels noch keine Reviews verfasst. Der GameStar-Test samt Wertung erfolgt erst zum Staffelfinale, wenn wir das komplette Paket unter die Lupe nehmen können.

Wertungsspiegel zu Guardians of the Galaxy