Blizzard hat auf der BlizzCon 2016 das nächste Kartenpaket für Hearthstone vorgestellt und einen ersten Einblick in die neuen Möglichkeiten gegeben. Größte Neuerung: Karten, die nicht mehr nur exklusiv in einer, sondern von drei Klassen benutzt werden können.

Von Manuel Fritsch |

Auf der BlizzCon 2016 hat Blizzard die neue Erweiterung für Hearthstone vorgestellt: Mean Streets of Gadgetzan und einige neue Fähigkeiten und Karten vorgestellt.

Blizzard hat auf der BlizzCon 2016 die neueste Hearthstone-Erweiterung »Mean Streets of Gadgetzan« vorgestellt. Die neuen Karten drehen und spielen alle in Gadgetzan, einer Hafenstadt voller Ganoven und Halunken. Neben den üblichen neuen Karten kommen vor allem drei neue Fraktionen hinzu: The Grimy Goons, The Jade Lotus und The Kabal.

Diese Fraktionen besitzen neue »Triclass«-Karten, die einer der drei Fraktionen zugehören, aber in drei Klassen gespielt und benutzt werden können.

Neue Fähigkeit: »Create a custom Spell«

Einer der Anführer wird eine neue Fähigkeit »Create a custom Spell« besitzen, mit der in einem Match neue Karten für die einmalige Verwendung »gebraut« werden können. So sollen über 100 verschiedene Kombinationen möglich sein, um eine Karte zu erzeugen, die genau in dieser Situation helfen kann.