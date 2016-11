Hearthstone erhält bald das neue Addon »Die Straßen von Gadgetzan« und darin spielen drei grimmige Straßen-Gangs eine wichtige Rolle. Wir erklären, für welche Klassen welche Gang taugt und wo die Schwerpunkte der Banden liegen.

Von Jürgen Stöffel |

Hearthstone lockt uns im nächsten Addon in die verruchten Straßen von Gadgetzan.

Das neue Hearthstone-Addon Die Straßen von Gadgetzan führt uns genau in jene verruchte Stadt und dort treiben sich allerlei Halunken, Schurken und Verbrecher herum. Die schlimmsten davon sind in drei großen Banden organisiert, denen wir als Spieler beitreten. Dabei hängt die Gang-Wahl von unserer gespielten Klasse ab. Jeweils drei davon sind nämlich in jeder Gang vereint und dank der neuen Dreiklassen-Mechanik können wir spezielle Karten verwenden, die für alle Klassen einer Bande gelten. Weitere Infos zu Gadgetzan und den Banden gibt es auf der offiziellen Hearthstone-Seite von Blizzard.

Gassenhauer-Gang

Diese Bande ist nicht etwa ein schäbiger Gesangsverein aus den Gadgetzan-Slums, sondern eine üble Schlägerbande, die mit Fäusten und Waffengewalt ihre Ziele durchsetzt. Daher nimmt die Gang nur harte Jungs und Mädels aus den Klassen der Krieger, Jäger und Paladine auf. Die Karten dürften allesamt über hohe Stärke und Kampfkraft verfügen.

Hearthstone bringt im kommenden Addon wieder eine Menge neuer Karten und Features.

Die Kabale

Während die Gassenhauer-Bande ihre Feinde zünftig verdrischt und der Jadelotus zum vergifteten Dolch greift, verlassen sich die Mitglieder der Kabale auf Magie und Hexerei. Daher dürfen nur Hexenmeister, Zauberer und Priester in die Gang. Neben allerlei Magie- und Alchemie-Effekten gibt es in der Kabale die Karte »Kazakus«, mit der wir sogar einen gänzlich eigenen Zauber kreieren können! Wir wählen dazu drei Effekte aus insgesamt neun Optionen aus und fertig ist der neue Spell!

Der Jadelotus

In dieser Bande kommen Heimlichtuer, Schleicher, Diebe und Attentäter unter. Daher ist die Gang die ideale Heimat für Schurken, Schamanen und Druiden. Die Effekte dieser Bande setzten auf Heimlichkeit, List und Tücke sowie zusätzliche Mana-Münzen. So bekommen Lotus-Mitglieder stets eine Menge Mana und können gut Schaden vermeiden.