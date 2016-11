Paradox Interactive hat einen ersten DLC für Hearts of Iron 4 angekündigt: »Together for Victory« konzentriert sich besonders auf die Rolle des britischen Commonwealth und dessen Mitglieder.

Von David Gillengerten |

Das erste DLC zu Hearts of Iron 4 konzentriert sich auf die Nationen des britischen Commonwealth.

Paradox Interactive hat ein erstes DLC für das Strategiespiel Hearts of Iron 4 angekündigt. »Together for Victory« soll das Spielerlebnis für Nationen des britischen Commonwealth (Australien, Indien (britische Raj), Kanada, Neuseeland und Südafrika) neu gestalten.

Der Hauptaspekt des DLCs liegt auf den fünf neuen nationalen Schwerpunkten für jedes Land des Commonwealth: Damit verbunden sind landestypische Technologien, alternative Entwicklungsbäume, neue Porträts, Anführer und Einheiten. »Together for Victory« soll die erste Erweiterung sein, die sich darauf konzentriert, »die Geschichte jeder Nation im 2. Weltkrieg zu erzählen«.

Release-Termin: »Bald«

Abseits der neuen Inhalte für das Commonwealth kommen auch Neuerungen für das Hauptspiel. So soll es ein neues Autonomie-System mit Abstufungen für beherrschte Nationen geben. Weiter nationale Schwerpunkte für mehr Länder sind ebenfalls enthalten. Ganz neu ist ein Abkommen, mit dem sich Nationen Ausrüstung und Fahrzeuge von anderen befreundeten oder verbündeten Ländern leihen können.

Zusätzlich zu den Neuerungen verspricht Paradox Interactive eine Vielzahl an Updates und Patches unter anderem am Kampfsystem. Wann es so weit ist und wie viel »Together for Victory« kosten wird, ist noch nicht bekannt. Die Entwickler sagten nur, es solle »bald« erscheinen.