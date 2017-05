Unter dem Namen Hunt: Horrors of the Gilded Age wurde auf der E3 2014 Cryteks damals neuestes Projekt vorgestellt. Die Closed Beta sollte noch im selben Jahr starten, dann verschwand der Online-Koop-Titel in der Versenkung. Mit einem neuen Teaser-Trailer und neuem Namen meldet sich das Frankfurter Entwicklerstudio jetzt zurück.

Der neue Titel: Hunt: Showdown. Das Projekt scheint einen kompletten Reboot zu erfahren. Der Name ist dem ersten Teasertrailer nach zu urteilen auch Programm. Aus dem 4-Spieler-Koop-Konzept scheint ein »2 vs 2«-Multiplayertitel geworden zu sein. Genau Details zum Spiel sind bisher noch nicht veröffentlicht worden.

@crysisjake We won't reveal it yet but details will follow. Also, there is some stuff hidden in the teaser tho :P

Im kurzen Cinematic, dass Sie im Kopf dieser Nachricht finden, sieht man zwei dunkle Jägergestalten durch einen nebligen Wald ziehen, um dann überraschend von zwei im Schatten verbogenen Jägern erschossen zu werden. Die Texteinblendungen im Video lauten:

Wer genau hinsieht, kann jedoch auch im rechten Hintergrund gruselige Schemen erkennen, die an riesige Spinnenbeine erinnern. Im Quelltext der Webseite findet sich ein weitere, erster Hinweis auf die Art des Spiels:

Face off against unearthly horrors in the forgotten corners of the world. In Crytek's new game you will hunt together, but you will die alone.