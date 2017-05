Entwickler Dontnod und Publisher Square Enix haben offiziell bekannt gegeben, dass sie gemeinsam an einer Fortsetzung des hoch gelobten Adventures Life is Strange arbeiten.

Von Manuel Fritsch |

Life Is Strange erhält eine Fortsetzung. Das haben die Produzenten von Dontnod nun offiziell in einer Nachricht an die Fans bekannt gegeben.

Life is Strange 2 kommt: In einem kurzen Dankes-Video an die Fans für über drei Millionen verkaufter Einheiten gibt Entwickler Dontnod (Vampyr) zum ersten Mal offiziell bekannt, dass es einen Nachfolger zum von Fans und Kritikern gefeierten Zeitreise-Abenteuer Life Is Strange geben wird. Die Creative Director und Produzenten sagen, dass das Studio bereits seit dem Release der Retailversion des Spiels an einem neuen Teil arbeitet.

Hoffnungen, mehr vom Spiel auf der im Juni stattfindenden E3 zu sehen, werden im begleitenden Blogpost des Studios bereits im Keim erstickt. In Los Angeles wird das Spiel nicht zu sehen sein, man freue sich aber darauf, »bald« mehr Details und Informationen preis geben zu können. Ob Life Is Strange am Ende der ersten Season anschließt oder eine komplett neue Geschichte im gleichen Universum erzählen wird, bleibt weiterhin spannend.

Ein Releasetermin oder geplanter Zeitrahmen für den zweiten Teil wurde nicht genannt.