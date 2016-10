No Man's Sky musste kurz nach seinem Release reichlich Kritik einstecken: Unfertig sei das Spiel, warfen viele Käufer den Entwicklern vor. Außerdem würden Features fehlen und das prozedural generierte Universum repetitiv und leblos wirken.

Reichlich Anschuldigungen, für die nur die Wenigsten auch handfeste Belege liefern konnten. Das hat nun der Technik-Blog 3DGameDevBlog übernommen: Die beiden Betreiber des Projekts, zwei erfahrene Programmierer und selbsternannte Code-Forscher, haben insbesondere die Mechanismen der prozeduralen Generation einer genauen Analyse unterzogen - und kommen zu einem zwiespältigen Ergebnis.

Die grundlegende Game-Engine von No Man's Sky bezeichnen Greg Waste und Craig als elegant und clever. Für Grafiker sei es ein Leichtes, neue Inhalte in das Spiel einzupflegen. Und dadurch, dass hinzugefügte Einzelteile auch die Gesamtzahl der Kombinationen exponentiell erweitern würden, könne schon ein einzelner Mitarbeiter die Inhalte des Titels massiv ausbauen.

Soweit ich weiß, haben sie zwei oder drei Grafiker, die an den Modellen arbeiten. Das Erstaunliche an dieser Generierungs-Prozedur ist, dass die doppelte Anzahl an Mitarbeitern in diesem Bereich dazu geführt hätte, dass die Spielinhalte hundert mal umfangreicher wären.