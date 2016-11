No Man's Sky soll noch in dieser Woche ein neues Update erhalten. Der Name »The Foundation« soll dabei Programm sein und die Grundlagen für kommende Features sein.

Entwickler Hello Games hat sich nach Wochen der Funkstille mit einem Update im News-Bereich der Webseite zu ihrem umstrittenen Weltraumspiel No Man's Sky gemeldet. Der Entwickler hat offiziell bekannt gegeben, dass noch »diese Woche« ein Update veröffentlicht werden wird, das den Namen »The Foundation« tragen wird (frei übersetzt: Die Grundlage/Fundament). Der Name wurde gewählt, weil dieser Patch die Grundlage für alle weiteren Erweiterungen schaffen soll.

Detaillierte Patchnotes sollen in Kürze veröffentlicht werden, genaue Details zum Inhalt des Updates fehlen derzeit noch. Die Entwickler schreiben jedoch bereits, dass dieses Update keine großen Veränderungen beinhalten wird, aber den Startschuss für »etwas« darstellen wird.

Auch wenn es in den letzten neun Wochen seit dem letzten Fix sehr ruhig gewesen sein mag, hätte man »zugehört« und sowohl das positive wie negative Feedback genutzt, um das Spiel zu einem »besseren Spiel für alle« zu machen.

Dieses Update wird der erste, kleine Schritt einer längeren Reise sein. Wir hoffen sehr, dass ihr uns dabei begleitet.



Original-Zitat: In the nine weeks since then our small team has been hard at work on development, testing and certification for the Foundation Update. It won’t be our biggest update, but it is the start of something. The discussion around No Man’s Sky since release has been intense and dramatic. We have been quiet, but we are listening and focusing on improving the game that our team loves and feels so passionately about. Positive or negative feedback, you have been heard and that will truly help to make this a better game for everyone. This update will be the first small step in a longer journey. We hope you can join us.