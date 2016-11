Entwickler Hello Games hat Patch Notes für des »The Foundation«-Updates vorgestellt. Die Aktualisierung bringt viele Neuheiten wie Spieler-Basen, neue Rohstoffe und zwei weitere Spielmodi mit sich. Die Patch soll im Laufe des Tages online gehen.

No Man's Sky neues Update 1.1 trägt den Namen »The Foundation« und soll laut Hello Games die Grundlage für alle weiteren Neuerungen sein. Obwohl die Entwickler in ihrer Ankündigung sagten, dass die Aktualisierung keine großen Veränderungen beinhaltet, lassen sich die Patch Notes durchaus sehen.

So bringt die neueste Version von No Man's Sky unter anderem Basisbau. Spieler können ihre eigenen Außenposten auf Planten errichten und sie erweitern. Die Basis fungiert als Lager für Rohstoffe und als Verbindungspunkt zu Raumstationen. Außerdem lassen sich in den Gebäuden Pflanzen züchten. Wer keine Basis mehr haben will, kann sie einfach zerstören und bekommt dafür Ressourcen zurück.

Basen auf Planeten und im All

Auf den Planeten lassen sich nun auch weitere Dinge errichten: So zum Beispiel automatische Erntemaschinen, die Material für den Spieler sammeln. Außerdem ermöglicht es Update 1.1 nun Waypoints auf Planeten erreichten. Sie sollen helfen, interessante Planeten schneller wiederzufinden. Mit Kommunikations-Terminals lassen sich zudem Nachrichten an andere Spieler auf einem Planeten platzieren.

Ebenfalls neu in »The Foundation« sind Frachter. Dabei handelt es sich um riesige Raumschiffe, die als interstellare Basis fungieren. Dort lassen sich Raumschiffe und Ressourcen lagern. Wie bei den Planeten-Basen ist es möglich, Aliens anzuheuern und sie als Crew auf dem Raumschiff zu stationieren.

Zwei neu Modi angekündigt

Weitere Veränderungen betreffen die Materialien, von denen es nun mehr gibt sowie die Planeten, die unterschiedliche ausfallen sollen. Das User Interface wurde überarbeitet, die Produkte lassen sich nun stapeln und gibt neue visuelle Effekte, die ihren Weg ins Spiel finden.

Abschließend sind in den Patch Notes noch zwei neue Modi angekündigt worden: Creative Mode, in dem Spieler das Universum erkunden und riesige Basen errichten können, und Survival Mode, in dem laut den Entwicklern der Tod an jeder Ecke lauert. Das bisherige Spielerlebnis lässt sich über den Normal Mode auch weiterhin anwählen.

Das »The Foundation«-Update sollte im Laufe des Tages online gehen und allen Spielern zur Verfügung stehen.

