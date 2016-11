Findige User haben in den Daten des Foundation-Updates für das Weltraumspiel No Man's Sky Hinweise auf ein Bodenfahrzeug gefunden.

Von Manuel Fritsch |

No Man's Sky - Screenshots aus dem Update 1.1 »Foundation«

Eifrige User auf Reddit haben in den Quelldateien des neuen Updates 1.1 von No Man's Sky Hinweise auf einen fahrbaren Planeten-Buggy gefunden. Der unter dem Namen »The Foundation« veröffentlichte Patch fügt dem stark kritisierten Spiel die ersten Stufen eines Basenbaus und einen neuen Survival-Spielmodus hinzu. Neben diesen offiziell vorgestellten Features sind wohl auch bereits einige Dateien und Hinweise enthalten, die auf kommende Erweiterungen und Features in Planung hinweisen.

Der User eegandj hat diese Funde auf Reddit veröffentlicht. Diese zeigen Dateien eines Unterordners »Buggy« mit eindeutigen Konzepten eines Bodenfahrzeugs. Dem Spieler ist es daraufhin gelungen, anhand der vorhandenen Dateien den Buggy als Spielmodell nachzubauen und ins Spiel zu integrieren. Zwar fehlt noch die dazu benötigte Fahrphysik, aber das Fahrzeug ist als solches im Spiel sichtbar.

Mehr zum Update: No Man's Sky - Update 1.1 »The Foundation« ist da - das sind die Patch Notes

Ein offizielles Statement von Hello Games steht zu diesem Fund noch aus, aber wer möchte, kann das Gefährt bereits über die veröffentlichte Mod in sein Spiel laden - auf eigene Gefahr. Alternativ genügt vielleicht auch dieses YouTube-Video:

Quelle: https://www.reddit.com/r/NoMansSkyTheGame/comments/5f84r0/interesting_folder_in_game_files/