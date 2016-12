No Man's Sky - Immerhin ein bisschen »Multiplayer«

Das Foundation-Update 1.1 für No Man's Sky hat einige kritisierte Dinge am Spiel verbessert. Auch die neuen Kommunikations-Terminals sind ein Schritt in die richtige Richtung - aber noch weit von dem entfernt, was anfangs versprochen wurde.

Von Tobias Ritter |