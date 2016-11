Bei den neu gestarteten Steam Awards können Spieler zahlreiche Titel für verschiedene Auszeichnungen nominieren. In der »freien« Kategorie gibt es bereits zahlreiche witzige bis bitterböse Vorschläge für No Man's Sky.

Die Enttäuschung über No Man's Sky bekommt durch die Steam-Awards neuen Aufwind. Viele Spieler wollen dem Spiel einen Awards als »schlechtestes Spiel des Jahres« verleihen.

Zusammen mit dem Start der Steam-Herbstaktion hat Valve am 23. November 2016 auch die Nominierungen für die neu ausgerufenen Steam-Awards gestartet. Etwas untypisch im Vergleich zu klassischen Awards sind die Kategorien, die den Usern zur Auswahl angeboten werden, wie zum Beispiel »Schurke, der unbedingt eine Umarmung braucht«.

Wer an der Aktion teilnehmen möchte, wählt einfach über den entsprechenden Kategorien-Link auf der Award-Seite seine Favoriten aus. Dafür gibt's dann auch eine kleine Belohnung: Bis zu vier Abzeichen lassen sich freischalten. Die Community kann in einer der Kategorien auch Vorschläge für eine noch nicht benannte Auszeichnung machen. Viele User nutzen aktuell diese Möglichkeit, um weiter auf das kontrovers aufgenommene No Man's Sky einzuschlagen. Neben einigen witzigen und kreativen Vorschlägen finden sich im Steamforum und auf Reddit natürlich auch bitterböse Vorschläge wie »Schlechtestes Spiel des Jahres« oder »Betrug des Jahrhunderts«.

»Refund of the Year«

Zu den eher kreativen und mit ironischem Unterton versehenen Vorschlägen gehören »Bestes Spiel, um es mit Freunden zu spielen«, »Der Kuchen, über den GLADoS gesprochen hat«, »Best Tech Demo of 2016« oder »Bester Screenshot-Generator«. Um im Stil der anderen Nominierungen zu bleiben, sucht dieser Thread auf Reddit nach einem humorvollen Titel, der aber trotzdem noch genügend Kritik enthält. Aktuelle Favoriten der Stunde: »Refund of the Year« und »The Unfinished Awa-«.

Wir sind gespannt, ob und wie Valve reagieren wird, wenn ein solcher Vorschlag tatsächlich die meisten Publikumsstimmen erhält. Wir halten es jedoch für relativ unwahrscheinlich, dass Valve einen solchen Negativ-Award zulassen wird.