Ein Bild der Kinoticket-Firma Gewara hat vier weitere Skins aus dem nächsten Overwatch-Event geleakt, das anlässlich des chinesischen Neujahrsfests stattfinden wird. Demnach sind einige Charaktere wie die Figuren aus dem Roman »Journey to the West« verkleidet.

Gibt es neben Mei und D.Va demnächst noch für andere Overwatch-Charaktere neue Skins?

Zum Thema Overwatch ab 4,28 € bei Amazon.de Bereits in der vergangenen Woche hatte Blizzard Entertainment das Chinesische-Neujahrs-Event für den Shooter Overwatch mit zwei neuen Skins angekündigt. Doch es wird wohl noch mehr neue Skins geben.

Ein just veröffentlichtes Bild der chinesischen Kinoticket-Firma Gewara zeigt vier Overwatch-Charaktere, die wie Figuren aus dem bekannten chinesischen Roman »Journey to the West« verkleidet sind. So verkörpert Zenyatta beispielsweise Tang Sangzang, den Meister des Affenkönigs Sun Wukong. Letzterer scheint ein neuer Skin für Winston zu sein. Hier die Übersicht:

Zenyatta - Tang Sanzang

Winston - der Affenkönig Sun Wukong

Roadhog - das Schweinemonster Zhu Bajie

Reinhardt - das Flussmonster Sha Heshang

Dieses Bild zeigt die vier möglichen neuen Skins für den Shooter Overwatch.

Zwar wurden die Skins bisher noch nicht offiziell von Blizzard Entertainment bestätigt. Doch derzeit deutet vieles darauf hin, dass es beim Event tatsächlich ein halbes Dutzend neuer Verkleidungen geben wird. Ob es zudem noch ein temporärer PvE-Modus im Stil von »Junkensteins Revenge« ins Spiel schaffen wird, bleibt abzuwarten.

