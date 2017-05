Kurz vor dem Jubiläum des Shooters Overwatch gibt es erste Hinweise auf eine Anniversary-Edition mit zahlreichen Extras. Offiziell bestätigt ist sie jedoch noch nicht.

Von Andre Linken |

Am 23. Mai 2017 erscheint eine ? »Game of the Year«-Edition von Overwatch.

Zum Thema Overwatch ab 3,80 € bei Amazon.de Pünktlich zum Jubiläum des Helden-Shooters Overwatch wird es wohl eine sogenannte Anniversary-Edition beziehungsweise »Game of the Year«-Edition mit zahlreichen Extras geben, die die bisherige Origins Edition ablöst.

Aktuellen Informationen zufolge wird es sich dabei aber um eine rein digitale Version handeln, eine Retail-Fassung soll es demnach nicht geben. Der Release ist für den 23. Mai 2017 geplant, folgende Inhalte sind geplant:

Passend zum Release der »Game of the Year«-Edition findet vom 23. Mai bis zum 12. Juni 2017 ein großes Anniversary Event für Overwatch statt.

Mehr: Overwatch - Ende von Season 4: Datum bekannt, Offseason kürzer