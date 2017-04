Vor kurzem ist ein Video zum Helden-Shooter Overwatch geleakt. Darin ist das neue PvE-Event »Insurrection« zu sehen, das vom 11. April bis zum 1. Mai 2017 laufen wird. Außerdem gibt es Screenshots der neuen Skins.

Kurz vor dem Start des großen Story-Events von Overwatch am 11. April sind neue Details dazu geleakt.

Wie aus einem Video hervorgeht, das für kurze Zeit im offiziellen französischen PlayStation-Kanal bei YouTube zu finden war, heißt das Event Overwatch: Insurrection. Es handelt sich dabei - ähnlich wie das Halloween-Event im vergangenen Jahr - um einen kooperativen 4-Spieler-Modus.

Die Gruppe bestehend aus Reinhardt, Tracer, Mercy und Torbjörn muss auf der Map »King's Row« zahlreiche Wellen von Omnic-Robotern aufhalten. Das hatte sich bereits im erst kürzlich veröffentlichten Online-Comic angedeutet. Das Geschehen findet einige Jahre in der Vergangenheit statt und zeigt gleichzeitig den ersten offiziellen Einsatz von Tracer bei der Overwatch-Gruppierung. Wie genau die Partien stattfinden werden, ist bisher allerdings noch nicht bekannt.

Neue Skins auch für Genji und McCree

Neben den bereits kürzlich geleakten Skins für Reinhardt, Tracer, Mercy und Torbjörn wird es auch neue Kostüme für Genji, Widowmaker und McCree geben - allesamt in einem recht düsteren Look. Screenshots davon finden Sie in unserer Online-Galerie unterhalb dieser Meldung.

Das Story-Event Overwatch: Insurrection findet laut dem geleakten Video vom 11. April bis zum 1. Mai 2017 statt. Sie finden den Trailer oberhalb der Meldung.

